Рекордна інфляція та зростання цін на продукти з ліками: що відбувається у РФ після санкцій

За даними Росстату, вперше з 1998 року показник тижневої інфляції досяг позначки 2,22%.

У Росії через дії санкцій, які ввели у відповідь на повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну, зафіксували зростання цін на ліки, продукти, автомобілі, побутову техніку та нерухомість. Фокус в одному матеріалі зібрав усю інформацію про те, що відбувається з російською економікою за останні дні.

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Показник тижневої інфляції в Росії у період із 26 лютого до 4 березня встановив рекорд. За даними Росстату, вперше з 1998 року рівень досяг позначки 2,22%.

[ + – ] У Росії вперше з 1998 року зафіксували рекордний показник тижневої інфляції

Санкції проти Росії — зростання цін на нерухомість

За даними рієлторської компанії "Метріум", у Москві перші однокімнатні квартири коштують понад 11 млн рублів. За місяць квадратний метр подорожчав на 5% і досяг позначки 281 тисячу рублів. Аналітики "Метріуму" стверджують, що такого різкого місячного зростання цін на нерухомість ніколи не було за весь час спостереження в Московському регіоні.

Попередній максимум зафіксували в березні 2014 року після окупації Криму. Тоді середня вартість одного квадратного метра зросла на 4,8% — зі 144 тисячі до 151 тисячі рублів.

Санкції проти Росії — подорожчання медикаментів

Як повідомляє пресслужба Росстату, з 26 лютого по 4 березня серйозно подорожчала низка медикаментів, за якими фахівці спостерігають. Так, левомеколь зріс у ціні на 6,1%, полівітаміни — на 5,9%, ергоферон — на 5,3%, анальгін вітчизняний — на 4,6%, корвалол — на 4,5%, а валідол — на 3 6%.

Державна стоматологія ціни на платні послуги практично не змінила. Проте в приватній сфері зафіксували стрибок розцінок для клієнтів — від 30 до 50%. Підвищення цін у Стоматологічній асоціації Росії пояснюють тим, що фахівці в роботі використовують 98% імпортних матеріалів.

Санкції проти Росії — зростання цін на продукти

Якщо порівнювати березневі показники з даними на початок 2022 року, найбільше за загальну інфляцію подорожчали:

цукор — 6,79%

макарони — 5,02%

вершкове масло — 4,77%

вермішель — 4,75%

дитячі овочеві консерви — 4,34%

сметана — 4,24%

молоко — 4,2%

гречка — 3,8%

яловичина — 3,54%

[ + – ] У Росії зафіксували зростання цін на нерухомість, продукти та медикаменти

Санкції проти Росії — стрибок цін на автомобілі та запчастини

Як йдеться у звіті Держстату від 9 березня, з початку весни в Росії серйозно подорожчали автомобілі. Так, легкові транспортні засоби вітчизняного виробництва подорожчали на 17,1%. Іномарки після запровадження санкцій та обвалу курсу рубля додали в ціні на 15,2%.

Після того, як провідні автобренди на тлі санкцій призупинили роботу в Росії, більшість автомобільних запчастин у країні подорожчали в середньому на 30-50%.

Санкції проти Росії — підвищення цін на побутову техніку, одяг та туристичні путівки

Держстат зазначає, що з 24 лютого по 4 березня в Росії телевізори подорожчали на 15%, електричні порохотяги — на 14,6%, смартфони — на 9,6%. Кросівки для дорослих зросли в ціні на 2,1%, джинси та спортивні костюми — на 0,2%-0,6%, а футболки — на 0,9%.

Середня вартість поїздок на відпочинок до Туреччини на тлі санкцій та обвалу курсу рубля збільшилася на 28,7%. Асоціація туристичних операторів РФ зазначає, що продажі турів за кордон знизилися майже на 70%. За даними АТОР, ціни на поїздку до Туреччини, якщо порівнювати із серединою лютого, збільшилися більш ніж на 80%.

Раніше повідомляли, що McDonald's оголосив про вихід з російського ринку через повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. В компанії повідомили, що в Росії тимчасово зачиняють 850 ресторанів швидкого харчування, проте співробітникам продовжать виплачувати зарплати.

Також Фокус у своїй статті розповідав, що чекає на росіян після відключення Visa та Mastercard, і як відбуватиметься повернення Росії в СРСР.