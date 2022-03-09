Рекордна інфляція та зростання цін на продукти з ліками: що відбувається у РФ після санкцій
За даними Росстату, вперше з 1998 року показник тижневої інфляції досяг позначки 2,22%.
У Росії через дії санкцій, які ввели у відповідь на повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну, зафіксували зростання цін на ліки, продукти, автомобілі, побутову техніку та нерухомість. Фокус в одному матеріалі зібрав усю інформацію про те, що відбувається з російською економікою за останні дні.
Показник тижневої інфляції в Росії у період із 26 лютого до 4 березня встановив рекорд. За даними Росстату, вперше з 1998 року рівень досяг позначки 2,22%.
Санкції проти Росії — зростання цін на нерухомість
За даними рієлторської компанії "Метріум", у Москві перші однокімнатні квартири коштують понад 11 млн рублів. За місяць квадратний метр подорожчав на 5% і досяг позначки 281 тисячу рублів. Аналітики "Метріуму" стверджують, що такого різкого місячного зростання цін на нерухомість ніколи не було за весь час спостереження в Московському регіоні.
Попередній максимум зафіксували в березні 2014 року після окупації Криму. Тоді середня вартість одного квадратного метра зросла на 4,8% — зі 144 тисячі до 151 тисячі рублів.
Санкції проти Росії — подорожчання медикаментів
Як повідомляє пресслужба Росстату, з 26 лютого по 4 березня серйозно подорожчала низка медикаментів, за якими фахівці спостерігають. Так, левомеколь зріс у ціні на 6,1%, полівітаміни — на 5,9%, ергоферон — на 5,3%, анальгін вітчизняний — на 4,6%, корвалол — на 4,5%, а валідол — на 3 6%.
Державна стоматологія ціни на платні послуги практично не змінила. Проте в приватній сфері зафіксували стрибок розцінок для клієнтів — від 30 до 50%. Підвищення цін у Стоматологічній асоціації Росії пояснюють тим, що фахівці в роботі використовують 98% імпортних матеріалів.
Санкції проти Росії — зростання цін на продукти
Якщо порівнювати березневі показники з даними на початок 2022 року, найбільше за загальну інфляцію подорожчали:
- цукор — 6,79%
- макарони — 5,02%
- вершкове масло — 4,77%
- вермішель — 4,75%
- дитячі овочеві консерви — 4,34%
- сметана — 4,24%
- молоко — 4,2%
- гречка — 3,8%
- яловичина — 3,54%
Санкції проти Росії — стрибок цін на автомобілі та запчастини
Як йдеться у звіті Держстату від 9 березня, з початку весни в Росії серйозно подорожчали автомобілі. Так, легкові транспортні засоби вітчизняного виробництва подорожчали на 17,1%. Іномарки після запровадження санкцій та обвалу курсу рубля додали в ціні на 15,2%.
Після того, як провідні автобренди на тлі санкцій призупинили роботу в Росії, більшість автомобільних запчастин у країні подорожчали в середньому на 30-50%.
Санкції проти Росії — підвищення цін на побутову техніку, одяг та туристичні путівки
Держстат зазначає, що з 24 лютого по 4 березня в Росії телевізори подорожчали на 15%, електричні порохотяги — на 14,6%, смартфони — на 9,6%. Кросівки для дорослих зросли в ціні на 2,1%, джинси та спортивні костюми — на 0,2%-0,6%, а футболки — на 0,9%.
Середня вартість поїздок на відпочинок до Туреччини на тлі санкцій та обвалу курсу рубля збільшилася на 28,7%. Асоціація туристичних операторів РФ зазначає, що продажі турів за кордон знизилися майже на 70%. За даними АТОР, ціни на поїздку до Туреччини, якщо порівнювати із серединою лютого, збільшилися більш ніж на 80%.
Раніше повідомляли, що McDonald's оголосив про вихід з російського ринку через повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. В компанії повідомили, що в Росії тимчасово зачиняють 850 ресторанів швидкого харчування, проте співробітникам продовжать виплачувати зарплати.
Також Фокус у своїй статті розповідав, що чекає на росіян після відключення Visa та Mastercard, і як відбуватиметься повернення Росії в СРСР.