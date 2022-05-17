Стильний похорон. У РФ створили розписні дизайнерські труни
І логотип зі слоганом для них зробила студія відомого російського дизайнера Артемія Лебедєва.
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У РФ ідуть у ногу із сучасними тенденціями та створюють дизайнерські труни. Замовник може вибрати як труну ніжного пастельного відтінку, так і розписну. Творці серйозно підійшли до справи та, щоб закріпити успіх, замовили логотип і слоган у скандально відомого дизайнера Артемія Лебедєва.
До створення трун, як повідомляють у самій компанії, підходять творчо, тому що їм набридло "зіштовхуватися з несмаком", негідної людини, яку любиш.
Творці артгробів зневажають "атласні оборочки, вульгарні мережива, позолочені незграбні ручки, оксамит кислотних квітів".
І хочуть, щоб прощання було красивим, щоб, вибираючи труну, їхні клієнти згадували найкращі моменти, проведені з близькими, і їхній вибір відображав особистість людини.
На сайті сказано, що вони пропонують дерев'яні труни з екологічними бавовняними ручками ніжних відтінків і виготовляють унікальні труни, вручну розписані орнаментами з російських і європейських мотивів.
Обійдеться дизайнерська труна дорого. Звичайна пастельного відтінку коштує 190 тисяч рублів (близько 80 тисяч гривень), розписана вручну — на сто тисяч рублів дорожче.
Зараз творці сподіваються, що справи в них підуть краще з новим логотипом і слоганом у віршах.
Могилы снегом замело,
звучит печальный Бах.
А нам уютно и тепло
в дизайнерских гробах.
Оценит даже мизантроп
дизайн гробовщиков.
Есть в мире счастье: это — гроб
из мастерской Арткоф!
Тим часом російські ЗМІ пишуть про те, що в РФ суттєво подорожчала вартість ритуальних послуг. Із кінця лютого похорон подорожчав на 30%. Ще в лютому похорон коштував 60 тис. руб., сьогодні він виріс у ціні до 75 тис. руб.
Раніше Фокус повідомляв, що в Росії зафіксовано зростання цін на ліки, продукти, автомобілі, побутову техніку та нерухомість. Причиною стали санкції, введені у відповідь на повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.