Стильний похорон. У РФ створили розписні дизайнерські труни

І логотип зі слоганом для них зробила студія відомого російського дизайнера Артемія Лебедєва.

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У РФ ідуть у ногу із сучасними тенденціями та створюють дизайнерські труни. Замовник може вибрати як труну ніжного пастельного відтінку, так і розписну. Творці серйозно підійшли до справи та, щоб закріпити успіх, замовили логотип і слоган у скандально відомого дизайнера Артемія Лебедєва.

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До створення трун, як повідомляють у самій компанії, підходять творчо, тому що їм набридло "зіштовхуватися з несмаком", негідної людини, яку любиш.

Фото: Артемій Лебедєв / телеграм-канал Фото: Артемій Лебедєв / телеграм-канал Фото: Артемій Лебедєв / телеграм-канал

Творці артгробів зневажають "атласні оборочки, вульгарні мережива, позолочені незграбні ручки, оксамит кислотних квітів".

І хочуть, щоб прощання було красивим, щоб, вибираючи труну, їхні клієнти згадували найкращі моменти, проведені з близькими, і їхній вибір відображав особистість людини.

На сайті сказано, що вони пропонують дерев'яні труни з екологічними бавовняними ручками ніжних відтінків і виготовляють унікальні труни, вручну розписані орнаментами з російських і європейських мотивів.

Обійдеться дизайнерська труна дорого. Звичайна пастельного відтінку коштує 190 тисяч рублів (близько 80 тисяч гривень), розписана вручну — на сто тисяч рублів дорожче.

Зараз творці сподіваються, що справи в них підуть краще з новим логотипом і слоганом у віршах.

Могилы снегом замело,

звучит печальный Бах.

А нам уютно и тепло

в дизайнерских гробах.

Фото: Артемій Лебедєв / телеграм-канал Фото: Артемій Лебедєв / телеграм-канал Фото: Артемій Лебедєв / телеграм-канал Фото: Артемій Лебедєв / телеграм-канал

Оценит даже мизантроп

дизайн гробовщиков.

Есть в мире счастье: это — гроб

из мастерской Арткоф!

Тим часом російські ЗМІ пишуть про те, що в РФ суттєво подорожчала вартість ритуальних послуг. Із кінця лютого похорон подорожчав на 30%. Ще в лютому похорон коштував 60 тис. руб., сьогодні він виріс у ціні до 75 тис. руб.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії зафіксовано зростання цін на ліки, продукти, автомобілі, побутову техніку та нерухомість. Причиною стали санкції, введені у відповідь на повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну.