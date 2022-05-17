Меган Фокс отметила день рождения парной татуировкой с женихом

На празднике возник слух, что актриса беременна от своего бойфренда Machine Gun Kelly. Во время вечеринки она не выпила ни капли спиртного

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Меган Фокс с шиком отметила свой 36-й день рождения. Звезда "Трансформеров" вместе с женихом Machine Gun Kelly и друзьями улетела в Лас-Вегас на вечеринку сразу после того, как они вместе посетили церемонию награждения Billboard Music Awards. Об этом пишет Daily Mail.

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Пара продемонстрировала парные татуировки на безымянных пальцах. Они изображают самодельных вуду-кукол.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Instagram machinegunkelly [ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Instagram machinegunkelly

На Billboard Music Awards пара спровоцировала слухи о беременности Меган. Machine Gun Kelly назвал ее своей "женой" и посвятил песню их еще не рожденным детям.

А позже, на вечеринке в Вегасе слухи поползли снова. Потому что не смотря на то, что на вечеринке, как говорят гости, "спиртное лилось рекой", Меган Фокс не выпила ни капли.

Также журналисты отметили, что звезда "Трансформеров" выглядит чуть полнее, чем обычно. Особенно это стало заметно в ее золотистом платье, которое она выбрала для вечеринки.

[ + – ] Меган Фокс празднует день рождения в Лас-Вегасе Фото: Backgrid

У жениха Меган уже есть 12-летняя дочь от его бывшей девушки Эммы Кэннон. А у Меган в первом браке с актером Брайаном Остином Грином родились трое сыновей.

Сейчас Брайан и его новая девушка Шарна Берджесс ждут своего общего ребенка.

Напомним, Меган Фокс и Machine Gun Kelly пока не назвали дату свадьбы. Они обручились в январе 2022 года. Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер, подарил своей возлюбленной кольцо с изумрудом и бриллиантом, сделанное по его собственному дизайну.