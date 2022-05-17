Меган Фокс відсвяткувала день народження парним татуюванням з нареченим

На святі виникла чутка, що актриса вагітна від свого бойфренда Machine Gun Kelly. Під час вечірки вона не випила жодної краплі спиртного

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Меган Фокс із шиком відзначила свій 36-й день народження. Зірка "Трансформерів" разом із нареченим Machine Gun Kelly та друзями відлетіла до Лас-Вегаса на вечірку відразу після того, як вони разом відвідали церемонію нагородження Billboard Music Awards. Про це пише Daily Mail.

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Пара продемонструвала парні татуювання на безіменних пальцях. Вони зображають саморобних вуду-ляльок.

[ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Instagram machinegunkelly [ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Instagram machinegunkelly

На Billboard Music Awards пара спровокувала чутки про вагітність Меган. Machine Gun Kelly назвав її своєю "дружиною" та присвятив пісню їхнім ще не народженим дітям.

А пізніше на вечірці у Вегасі чутки поповзли знову. Тому що попри те, що на вечірці, як кажуть гості, "спиртне лилося рікою", Меган Фокс не випила жодної краплі.

Також журналісти зазначили, що зірка "Трансформерів" виглядає трохи повнішою, ніж зазвичай. Особливо це стало помітно в її золотавому платті, яке вона обрала для вечірки.

[ + – ] Меган Фокс святкує день народження в Лас-Вегасі Фото: Backgrid

Наречений Меган уже має 12-річну доньку від його колишньої дівчини Емми Кеннон. А в Меган у першому шлюбі з актором Браяном Остіном Гріном народилися троє синів.

Зараз Браян та його нова дівчина Шарна Берджесс чекають на свою спільну дитину.

Нагадаємо, Меган Фокс та Machine Gun Kelly поки не назвали дату весілля. Вони побралися в січні 2022 року. Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, подарував своїй коханій каблучку зі смарагдом і діамантом, зроблену за його власним дизайном.