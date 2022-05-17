Стивен Кинг снова стал дедушкой

У Короля ужасов трое детей и теперь пятеро внуков. Близнецы родились у его сына, писателя Джо Хилла

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Известный писатель Стивен Кинг сообщил в Twitter радостную новость: у него родились двое внуков. Счастливый отец – его сын Джозеф Хиллстром Кинг, пишущий под псевдонимом Джо Хилл, успешный писатель.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Автор самых ужасающих и мрачных романов весьма удачлив в семейной жизни. Его жена Табита поддерживает все его начинания, именно она убедила начинающего писателя опубликовать его дебютный роман "Кэрри", ставший настоящим хитом.

У Кинга трое детей: Наоми, Джо и Оуэн. Оба сына Кинга стали успешными писателями, дочь Наоми стала священнослужительницей.

Джо Хилл, написавший успешные романы "Коробка в форме сердца" и "Рога", был женат два раза, от первой жены у его родились трое детей. И старший, Этан Кинг уже начал актерскую карьеру. Во втором браке у него на днях родились близнецы.

Сам Стивен Кинг отмечал в недавнем интервью, что именно из-за внуков и стал писать меньше. Еще одной причиной он назвал возраст.

"Я пишу, но я пишу гораздо более медленными темпами, чем раньше, но я думаю, что если бы я придумал что-то очень, очень хорошее, то забыл бы про все, потому что это увлекает. Мне уже давно не 25 лет и даже не 35, у меня уже есть внуки, пара щенков, которых я дрессирую и много чего нужно сделать помимо творчества, и это прекрасно, но творчество по-прежнему занимает огромную роль в моей жизни и в повседневных буднях", — говорил Кинг.

Напомним, после вторжения ВС РФ в Украину, Стивен Кинг отказался издаваться в России. По данным Российской книжной палаты в 2021 году в России были изданы 166 книг Кинга общим тиражом в 961 тыс. экземпляров, что было абсолютным рекордом. Для сравнения, Федор Достоевский издан тиражом 612 тысяч экземпляров в 142 изданиях.

Кинг также писал, что "Путин не должен существовать" и недавно написал пост, в котором сравнил Украину с росомахой.