Стівен Кінг знову став дідусем

У Короля жахів троє дітей і тепер п'ятеро онуків. Близнюки народилися в його сина, письменника Джо Гілла

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Відомий письменник Стівен Кінг повідомив у Twitter радісну новину: в нього народилося двоє онуків. Щасливий батько — його син Джозеф Гіллстром Кінг, який пише під псевдонімом Джо Гілл, успішний письменник.

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Автор найжахливіших і похмурих романів дуже щасливий у сімейному житті. Його дружина Табіта підтримує всі його починання, саме вона переконала письменника-початківця опублікувати його дебютний роман "Керрі", що став справжнім хітом.

У Кінга троє дітей: Наомі, Джо та Оуен. Обидва сини Кінга стали успішними письменниками, дочка Наомі стала священнослужителькою.

Джо Гілл, який написав успішні романи "Коробка у формі серця" і "Роги", був одружений двічі, від першої дружини в нього народилося троє дітей. І старший Етан Кінг вже розпочав акторську кар'єру. У другому шлюбі в нього на днях народилися близнюки.

Сам Стівен Кінг наголошував у недавньому інтерв'ю, що саме через онуків і почав писати менше. Ще однією причиною він назвав вік.

"Я пишу, але я пишу набагато повільнішими темпами, ніж раніше, але я думаю, що якби я вигадав щось дуже, дуже хороше, то забув би про все, тому що це захоплює. Мені вже давно не 25 років і навіть не 35, у мене вже є онуки, пара цуценят, яких я дресирую, і багато чого потрібно зробити, крім творчості, і це чудово, але творчість, як і раніше, займає величезну роль у моєму житті й в повсякденних буднях", — говорив Кінг.

Нагадаємо, після вторгнення ЗС РФ в Україну Стівен Кінг відмовився видаватися в Росії. За даними Російської книжкової палати у 2021 році в Росії видано 166 книг Кінга загальним тиражем у 961 тис. екземплярів, що було абсолютним рекордом. Для порівняння, Федір Достоєвський виданий тиражем 612 тисяч екземплярів у 142 виданнях.

Кінг також писав, що "Путін не повинен існувати" і нещодавно написав пост, у якому порівняв Україну з росомахою.