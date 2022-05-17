Продюсер "Пиратов Карибского моря" назвал неожиданную замену Деппу в новой части франшизы

Впервые за 20-летнюю историю франшизы роль капитана пиратов может сыграть женщина.

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"Отмененный" Голливудом Джонни Депп не появится в новой части франшизы "Пиратов Карибского моря". Об этом заявил продюсер картины, 78-летний Джерри Брукхаймер, сообщает The Sunday Times.

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Вместо него в роли главаря пиратов Брукхаймер видит 31-летнюю актрису Марго Робби и сейчас пытается уговорить ее на съемки.

По словам продюсера, он пытается перестроить почти 20-тилетнюю франшизу "Пираты" вокруг нового главного героя, которого идеально сыграла бы звезда "Отряда самоубийц":

"Мы разрабатываем два сценария "Пиратов". Один с ней, один без".

Комментарии Брукхаймера прозвучали через несколько недель после того, как Деппа спросили на трибуне во время его широко разрекламированного судебного дела против бывшей жены Эмбер Херд, правильным ли было утверждение, что "ничто на этой земле не заставит его вернуться и работать с Disney над "Пиратами Карибского моря". Депп ответил утвердительно, подчеркнув, что завязал со своей самой коммерчески успешной ролью.

Агент Деппа добавил, что актер потерял $22,5 млн за шестой фильм "Пираты" после того, как вышла скандальная статья Херд, где она обвинила его в домашнем насилии.

Работа Деппа в роли капитана Джека пришлась на то время, когда американские кинофраншизы все еще управлялись ведущими актерами, а не рынком, основанным на интеллектуальной собственности, подпитываемым доминированием фильмов о супергероях в последнее десятилетие. Но Брукхаймер говорит, что даже в этих новых нормах "Marvel и DC все еще хотят действительно сильного актера".

"Я до сих пор получаю тот же список из десяти мужчин, которых студии хотят видеть в кино. Вы по-прежнему нуждаетесь в Томе Крузе, Леонардо ДиКаприо. Получите одно из этих громких имен, и у вас будет хороший шанс снять фильм", — сказал Брукхаймер. В качестве других желанных для режиссеров имен он назвал Брэда Питта и Криса Хемсворта.

Напомним, в начале мая Депп заявил, что готов написать и снять новую часть "Пиратов Карибского моря", чтобы закончить свой многолетний труд. Ранее он признавался, что никогда в жизни не смотрел первую часть франшизы.