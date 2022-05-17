Конфуз Гагарина и постоянная диета. Биограф рассказал забавные факты из жизни королевы Елизаветы

Юрий Гагарин, нарушив протокол, положил руку на колено королевы, рассказывая о достоинствах коммунизма

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Пока королева Елизавета II празднует свой Платиновый юбилей, ее биографы подогревают интерес к ее персоне, рассказывая интересные факты из королевской жизни. А их за 96 лет накопилось немало. Об этом пишет Daily Mail.

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Так, биограф и журналист Эндрю Мортон собрал целую коллекцию анекдотов из жизни королевы. Причем начались они буквально сразу после ее рождения. Когда Лилибет только исполнилось два года, премьер-министр Уинстон Черчилль был так ею впечатлен, что писал своей жене: "у нее поразительный для младенца властный вид и задумчивость".

[ + – ] Королева Елизавета в детстве Фото: Getty Images

В девять лет, когда будущая королева собиралась на прогулку с архиепископом Кентерберийским в сад в Сандрингеме, она попросила, чтобы их разговор не касался Бога. "Я уже все о нем знаю", — сообщила она епископу.

Пока семья Елизаветы не переехала в Букингемский дворец, они жили на Пикадилли, 145, неподалеку от Гайд-парка, в большом четырехэтажном особняке с бальным залом, электрическим лифтом, библиотекой, столовой на 30 человек и командой прислуги из 17 человек. Но при этом пресса описывала жизнь будущей королевы, как скромную и "простую". Писали также, что принцесса играет "только с одной игрушкой за раз". Тогда как после турне по Австралии в подарок Лилибет родители привезли три тонны игрушек.

А когда отец Елизаветы занял королевский престол после того, как его брат отрекся от него ради брака с Уоллис Симпсон, девочка вычеркнула всех персонажей с этой фамилией из своих детских книжек.

Когда принцесса выросла и нашла себе жениха, принца Филиппа, то он не понравился ее семье. Он был беден и явился на прием в килте, который одолжил у друга. А еще не умел правильно кланяться. Но, как известно, Филипп и Елизавета все же поженились.

[ + – ] Свадьба королевы Елизаветы и принца Филиппа Фото: Royal Collection Trust

Известно, что месяцы, проведенные принцессой Елизаветой на Мальте с принцем Филиппом, который тогда был заместителем командира эсминца, базировавшегося там, были одним из самых счастливых периодов в ее жизни. Вдали от внимания прессы она могла расслабиться до такой степени, что Тони Греч, сыну ее горничной Джесси, называл ее "тетей Лиз".

В течение многих лет королева продолжала посылать рождественские открытки своему мальтийскому персоналу, а позже пригласила всех их отпраздновать 25-летие своей свадьбы в Вестминстерском аббатстве и Букингемском дворце.

Но когда будущая королева и ее супруг совершили 17-часовой перелет в Монреаль в 1951 году, забота о ее безопасности была настолько велика, что корабли Королевского флота заняли стратегические позиции по ту сторону Атлантики на случай, если вдруг самолет упадет.

Впрочем, со своими детьми Елизавета, уже ставшая королевой, не могла проводить столько времени сколько хотела. Так, уроки принцессы Анны проверяла ее тетя – принцесса Маргарет, а в 1957 году, когда принц Чарльз был зачислен в школу Cheam School, где ему совершенно не нравилось, он постоянно страдал от отсутствия друзей. А когда его мать объявила, что ее сын теперь является "принцем Уэльским, графом Честерским и кавалером Благороднейшего ордена Подвязки", как вспоминают однокашники Чарльза, он узнал это из новостей, вместе с остальными британцами, и был страшно этим смущен.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Чарльз Фото: Getty Images

Впрочем, самой королеве тоже не удалось избежать конфузов. Так, первый человек, полетевший в космос, Юрий Гагарин в 1961 году отправился в кругосветное турне. И, прибыв в Лондон, он был приглашен в Букингемский дворец на завтрак.

Гагарин был очень смущен, и во время беседы он положил руку королеве на колено, что, конечно, являлось грубейшим нарушением протокола. Елизавета сохранила присутствие духа. Гагарин позже пояснил, что потрогал королеву, чтобы удостовериться, что она настоящая.

А за завтраком он признался, что не знает, какие столовые приборы в каком порядке использовать. "Дорогой господин Гагарин, я выросла в этом дворце — но поверьте мне, я до сих пор не знаю, в каком порядке мне пользоваться всеми этими вилками и ножами", — ответила ему королева.

Кроме этого, как пишет Эндрю Мортон, Елизавета была связана рамками королевского протокола. Причем некоторые правила она нарушила уже в зрелом возрасте.

Так, всю жизнь королеве приходилось сидеть на диете, сохраняя свой вес около 50 килограмм. Это было связано с ее частными зарубежными визитами, для которых каждый раз готовили новый гардероб. Планирование визита занимало много месяцев, гардероб готовили постепенно, а значит Елизавета не могла поправиться ни на грамм. Об этом рассказывал президент Джимми Картер.

[ + – ] Королева Елизавета в парадном наряде Фото: Getty Images

"Она призналась, что ей нужно очень внимательно следить за ее талией, потому что ей приходилось надевать разные платья, ее военную униформу – семь ее разновидностей в течении года, а так как шить каждый раз новые было бы расточительно, то она просто сидела на диете и носила один и тот же размер годами", — вспоминал Картер.

Также ей с детства запрещали держать руки в карманах, которые были зашиты на всей ее одежде. Мечтой королевы было сфотографироваться, сунув руки в карманы, о чем она рассказывала в 2012 году своему костюмеру Анджеле Келли.

Келли пригласила фотографа Барри Джеффери, который снял Ее Величество, когда она имитировала позы профессиональной модели с руками в карманах белого кардигана. Эти снимки были опубликованы только в 2019 году, потому что в Букингемском дворце все были против того, чтобы показывать их публике.

[ + – ] Королева Елизавета и ее "скандальные" фото Фото: Vanity Fair

Мортон также вспоминает забавный эпизод из жизни королевы. Когда в 1983 году она с принцем Филиппом посетила США и была в гостях у президента Рейгана, то они отправились на прогулку по национальному парку Йосемити в Калифорнии. На прогулке королева и принц обнаружили, что за ними неотступно следуют сотрудники американской секретной службы. Причем, британские телохранители обычно не дают себя заметить, так что Елизавета и Филипп просто шли задом наперед, следя за секретными агентами, пока те следили за ними. Так продолжалось некоторое время, пока все не начали смеяться.

Резюмируя интересные факты о королеве, журналист отмечает, что она никогда не показывает свое раздражение, или злость. Ее обычная реакция на оплошность или скандальную ситуацию — резкий взгляд или поднятая бровь. Обычно это действует.