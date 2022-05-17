Конфуз Гагаріна та постійна дієта. Біограф розповів веселі факти з життя королеви Єлизавети

Юрій Гагарін, порушивши протокол, поклав руку на коліно королеви, розповідаючи про переваги комунізму.

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Поки королева Єлизавета II святкує свій Платиновий ювілей, її біографи підігрівають інтерес до її персони, розповідаючи цікаві факти з королівського життя. А їх за 96 років накопичилося чимало. Про це пише Daily Mail.

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Так, біограф і журналіст Ендрю Мортон зібрав цілу колекцію анекдотів із життя королеви. Причому почалися вони буквально одразу після її народження. Коли Лілібет тільки виповнилося два роки, прем'єр-міністр Вінстон Черчилль був так нею вражений, що писав своїй дружині: "У неї разючий для немовляти владний вигляд і задумливість".

[ + – ] Королева Єлизавета в дитинстві Фото: Getty Images

У дев'ять років, коли майбутня королева збиралася на прогулянку з архієпископом Кентерберійським у сад у Сандрінґемі, вона попросила, щоб їхня розмова не стосувалася Бога. "Я вже все про нього знаю", — повідомила вона єпископу.

Поки сім'я Єлизавети не переїхала до Букінгемського палацу, вони жили на Пікаділлі, 145, неподалік Гайд-парку, у великому чотириповерховому маєтку з бальним залом, електричним ліфтом, бібліотекою, їдальнею на 30 осіб і командою прислуги із 17 осіб. Але при цьому преса описувала життя майбутньої королеви як скромне та "просте". Писали також, що принцеса грає лише з однією іграшкою за раз. Тоді як після турне Австралією в подарунок Лілібет батьки привезли три тонни іграшок.

А коли батько Єлизавети зайняв королівський престол після того, як його брат зрікся його заради шлюбу з Волліс Сімпсон, дівчинка викреслила всіх персонажів із цим прізвищем зі своїх дитячих книжок.

Коли принцеса виросла та знайшла собі нареченого, принца Філіпа, він не сподобався її сім'ї. Він був бідний і прийшов на прийом у кілті, який позичив у друга. А ще не вмів правильно кланятися. Але, як відомо, Філіп і Єлизавета все ж таки одружилися.

[ + – ] Весілля королеви Єлизавети й принца Філіпа Фото: Royal Collection Trust

Відомо, що місяці, проведені принцесою Єлизаветою на Мальті з принцом Філіпом, який тоді був заступником командира есмінця, що базувався там, були одним із найщасливіших періодів у її житті. Далеко від уваги преси вона могла розслабитися настільки, що Тоні Греч, син її покоївки Джессі, називав її "тітонька Ліз".

Протягом багатьох років королева продовжувала надсилати різдвяні листівки своєму мальтійському персоналу, а пізніше запросила всіх їх відсвяткувати 25-річчя свого весілля у Вестмінстерському абатстві та Букінгемському палаці.

Але коли майбутня королева та її чоловік здійснили 17-годинний переліт до Монреаля в 1951 році, турбота про її безпеку була настільки великою, що кораблі Королівського флоту зайняли стратегічні позиції з того боку Атлантики на випадок, якщо раптом літак упаде.

Утім, зі своїми дітьми Єлизавета, яка вже стала королевою, не могла проводити стільки часу, скільки хотіла. Так, уроки принцеси Анни перевіряла її тітка — принцеса Маргарет, а 1957 року, коли принца Чарльза було зараховано до школи Cheam School, де йому зовсім не подобалося, він постійно страждав від відсутності друзів. А коли його мати оголосила, що її син тепер є "принцем Вельським, графом Честерським і кавалером Найблагороднійшого ордена Підв'язки", як згадують однокашники Чарльза, він дізнався це з новин разом із рештою британців і був страшенно цим збентежений.

[ + – ] Королева Єлизавета та принц Чарльз Фото: Getty Images

Утім, самій королеві теж не вдалося уникнути конфузів. Так, перша людина, яка полетіла в космос, Юрій Гагарін у 1961 році вирушив у кругосвітнє турне. І, прибувши до Лондона, він був запрошений до Букінгемського палацу на сніданок.

Гагарін був дуже збентежений, і під час бесіди він поклав руку королеві на коліно, що, звичайно, було грубим порушенням протоколу. Єлизавета зберегла присутність духу. Гагарін пізніше пояснив, що доторкнувся до королеви, щоб переконатися, що вона справжня.

А за сніданком він зізнався, що не знає, які столові прилади в якому порядку використати. "Дорогий пане Гагарін, я виросла в цьому палаці — але повірте мені, я досі не знаю, в якому порядку мені користуватися всіма цими вилками та ножами", — відповіла йому королева.

Крім цього, як пише Ендрю Мортон, Єлизавета пов'язана правилами королівського протоколу. Причому деякі з них вона порушила вже в зрілому віці.

Так, усе життя королеві доводилося сидіти на дієті, зберігаючи свою вагу близько 50 кілограмів. Це було пов'язано з її приватними закордонними візитами, для яких щоразу готували новий гардероб. Планування візиту займало багато місяців, гардероб готували поступово, а отже, Єлизавета не могла погладшати ні на грам. Про це розповідав президент Джиммі Картер.

[ + – ] Королева Єлизавета в парадному вбранні Фото: Getty Images

"Вона зізналася, що їй потрібно дуже уважно стежити за її талією, тому що їй доводилося одягати різні сукні, її військову уніформу — сім її різновидів протягом року, а оскільки шити щоразу нові було б марнотратно, то вона просто сиділа на дієті й носила той самий розмір роками", — згадував Картер.

Також їй із дитинства забороняли тримати руки в кишенях, які були зашиті на її одязі. Мрією королеви було сфотографуватися, засунувши руки в кишені, про що вона розповідала у 2012 році своїй костюмерці Анджелі Келлі.

Келлі запросила фотографа Баррі Джеффері, який зняв її Величність, коли вона імітувала пози професійної моделі з руками в кишенях білого кардигану. Ці знімки були опубліковані лише у 2019 році, тому що в Букінгемському палаці всі були проти того, щоби показувати їх публіці.

[ + – ] Королева Єлизавета та її "скандальні" фото Фото: Vanity Fair

Мортон також згадує кумедний епізод із життя королеви. Коли в 1983 році вона з принцом Філіпом відвідала США та була в гостях у президента Рейгана, то вони вирушили на прогулянку національним парком Йосеміті в Каліфорнії. На прогулянці королева та принц виявили, що за ними невідступно йдуть співробітники американської секретної служби. Причому британські охоронці зазвичай не дають себе помітити, тож Єлизавета і Філіп просто йшли задки, стежачи за секретними агентами, поки ті стежили за ними. Так тривало якийсь час, доки всі не почали сміятися.

Резюмуючи цікаві факти про королеву, журналіст зазначає, що вона ніколи не показує своє роздратування чи злість. Її звичайна реакція на помилку чи скандальну ситуацію — різкий погляд чи піднята брова. Зазвичай це діє.