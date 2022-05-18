Блестящие идеи. Топ-3 варианта яркого маникюра с глиттером

Добавим блеска в повседневность с помощью сияющего маникюра.

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Блестящий маникюр не уступает по силе сияния драгоценным камням и у многих ассоциируется с праздниками. Но необязательно искать особенный повод, чтобы поднять себе настроение красивым нейл-артом. Блестки уместны не только на торжественных мероприятиях. Главное правильно подобрать дизайн.

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Для сверкающего маникюра нейл-дизайнеры предлагают использовать жидкий и сухой глиттер, стразы, гели с блестками. Такой дизайн отлично подойдет для весенне-летнего времени года, когда блестки на ногтях особенно выгодно переливается на солнце. Существует множество вариантов сияющего маникюра. Фокус выбрал топ-3 наиболее яркие идеи.

Френч с блестками

Всеми любимая классика в маникюре всегда оставляет поле для экспериментов. В этом сезоне френч по-прежнему один из самых популярных дизайнов ногтей, который всегда можно выигрышно дополнить глиттером. Для этого достаточно выбрать матовую основу сдержанного цвета и добавить блестящий дизайн.

Френч с глиттером можно выполнить как в классическом варианте, украсив верхнюю часть ногтя блестящей дорожкой, так и в варианте перевертыша, выделив с помощью глиттера лунки ногтя. Чтобы маникюр выглядел нежнее, сделайте яркий акцент только на одном ногте.

Омбре с блестками

Техника омбре в маникюре — это плавное смешивание или переход близких в палитре цветов от одного к другому с размытыми границами между ними. Такой дизайн ногтей еще называют "растягивание" или "градиент". Переход может быть вертикальным, горизонтальным, угловым. А один из ярких вариантов выполнения технике омбре — растягивание цвета с помощью блесток.

Геометрия и стразы

Не забываем про геометрические принты с блестками. С помощью глиттера на ногтях можно нарисовать всевозможные фигуры, линии, пересечения, которые сделают маникюр элегантным и лаконичный.

Или наоборот дерзким, все зависит от ваших предпочтений и умений вашего мастера.

Если не боитесь смелых решений, чередуйте блестки со стразами, фольгой, наклейками. Обязательно получится ярко и точно поднимет вам настроение.

Фокус ранее рекомендовал сделать самый яркий майский маникюр. Для этого стоит обратить внимание на все оттенки зеленого, так как именно этот цвет считается по-летнему сочным и свежим.