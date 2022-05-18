Блискучі ідеї.. Топ-3 варіанти яскравого манікюру з гліттером

Додамо блиску в повсякденність за допомогою блискучого манікюру.

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Блискучий манікюр не поступається сяйву дорогоцінних каменів і в багатьох асоціюється зі святами. Але необов'язково шукати особливу нагоду, щоб підняти собі настрій гарним нейл-артом. Блискітки доречні не лише на урочистих заходах. Головне правильно підібрати дизайн.

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Для блискучого манікюру нейл-дизайнери пропонують використовувати рідкий і сухий гліттер, стрази, гелі з блискітками. Такий дизайн чудово підійде для весняно-літньої пори року, коли блискітки на нігтях особливо вигідно переливаються на сонці. Існує безліч варіантів блискучого манікюру. Фокус вибрав топ-3 найяскравіші ідеї.

Френч із блискітками

Усіма улюблена класика в манікюрі завжди залишає поле для експериментів. Цього сезону френч, як і раніше, один з найпопулярніших дизайнів нігтів, який завжди можна виграшно доповнити гліттером. Для цього достатньо вибрати матову основу стриманого кольору та додати блискучий дизайн.

Френч з гліттером можна виконати як у класичному варіанті, прикрасивши верхню частину нігтя блискучою доріжкою, так і у варіанті перевертня, виділивши за допомогою гліттера лунки нігтя. Щоб манікюр виглядав ніжнішим, зробіть яскравий акцент лише на одному нігті.

Омбре з блискітками

Техніка омбре в манікюрі — це плавне змішування або перехід близьких в палітрі кольорів від одного до іншого з розмитими межами між ними. Такий дизайн нігтів ще називають "розтягування" або "градієнт". Перехід може бути вертикальним, горизонтальним, кутовим. А один із яскравих варіантів виконання техніки омбре — розтягування кольору за допомогою блискіток.

Геометрія та стрази

Не забуваймо про геометричні принти з блискітками. За допомогою гліттера на нігтях можна намалювати різні фігури, лінії, перетини, які зроблять манікюр елегантним та лаконічним.

Або навпаки зухвалим, все залежить від ваших уподобань та умінь вашого майстра.

Якщо не боїтеся сміливих рішень, чергуйте блискітки зі стразами, фольгою, наклейками. Обов'язково вийде яскраво і точно покращить настрій.

Фокус раніше рекомендував зробити найяскравіший травневий манікюр. Для цього варто звернути увагу на всі відтінки зеленого, тому що саме цей колір вважають по-літньому соковитим та свіжим.