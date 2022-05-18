Disney+ представил трейлер сериала о Женщине-Халке

Дженнифер Уолтерс в исполнении Татьяны Маслани представит женскую версию зеленого супергероя.

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В киновселенной Marvel стало на одного супергероя больше, вернее на супергероиню. Стриминговый сервис и Disney+ представил первый трейлер предстоящего сериала "Женщина-Халк: присяжный поверенный".

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Главную роль в новом проекте играет Татьяна Маслани. Ее героиня Дженнифер Уолтерс – обычная 30-летняя женщина, живущая в Лос-Анджелесе, строящая успешную карьеру адвоката. Ее жизнь текла обычным чередом, пока ей после ДТП не перелили кровь ее кузена Брюса Бэннера, он же Халк в исполнении Марка Руффало.

В результате в ней пробуждается суперсила вместе с необычной внешностью, и Дженнифер должна научиться жить со своими новыми сверхспособностями.

Как и у Халка, у Джен ее качества проявляются в периоды сильного гнева или страха. Она с трудом принимает свою трансформацию и вскоре даже начинает получать удовольствие от своей новой личности. Супергероиню принимает и окружающий мир. Ее приглашают на вечеринки, а папарацци следуют по пятам.

В своем обычном состоянии Дженифер прижимает злодеев к стенке в зале суда и ищет любовь за пределами зала заседаний.

"Есть ли что-нибудь более удручающее, чем свидания, когда тебе за тридцать?" — размышляет она, листая приложение для знакомств.

Множество мужчин пытаются ухаживать за ней, но один в конце концов привлекает ее внимание.

"Это лучшее свидание, которое у меня было за последнее время. Может, поделим картошку фри?", — говорит ей эффектный молодой человек за ужином.

"Давайте уберем их", – отвечает она, прежде чем взять его на руки и понести в постель.

Фото: Marvel

Сам Марк Руффало поделился трейлером на своей странице в Instagram.

"Она тебе понравится, когда она рассердится", – написал он.

Сериал "Женщина-Халк", в котором также снялись Тим Рот в роли Эмиля Блонски/Мерзости и Джамила Джамиль в роли Титании, начнет транслироваться на Disney+ 17 августа.

Напомним, ученые провели исследование и выяснили, что понятие мультивселенной имеет место быть и не только в фильмах про Человека-паука или Доктора Стрэнджа.