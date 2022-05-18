Disney+ представив трейлер серіалу про Жінку-Галка

Дженніфер Волтерс у виконанні Тетяни Маслані представить жіночу версію зеленого супергероя.

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У кіновсесвіті Marvel стало на одного супергероя більше, точніше на супергероїню. Стрімінговий сервіс і Disney+ представив перший трейлер серіалу "Жінка-Галк: присяжний повірений".

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Головну роль у новому проєкті грає Тетяна Маслані. Її героїня Дженніфер Волтерс — звичайна 30-річна жінка, яка живе в Лос-Анджелесі, будує успішну кар'єру адвокатки. Її життя текло звичайною чергою, поки їй після ДТП не перелили кров її кузена Брюса Беннера, він же Галк у виконанні Марка Руффало.

В результаті в ній прокидається суперсила разом із незвичайною зовнішністю, і Дженніфер має навчитися жити зі своїми новими надздібностями.

Як і у Галка, у Джен її якості виявляються в періоди сильного гніву чи страху. Вона важко приймає свою трансформацію і невдовзі навіть починає отримувати задоволення від своєї нової особистості. Супергероїню приймає і світ довкола. Її запрошують на вечірки, а папараці слідують за п'ятами.

У своєму звичайному стані Дженіфер притискає лиходіїв до стінки в залі суду та шукає кохання за межами зали засідань.

"Чи є щось гірше, ніж побачення, коли тобі за тридцять?" — розмірковує вона, гортаючи додаток для знайомств.

Багато чоловіків намагаються залицятися до неї, але один зрештою привертає її увагу.

"Це найкраще побачення, яке в мене було останнім часом. Може, поділимо картоплю фрі?" — каже їй ефектний парубок за вечерею.

"Давайте приберемо їх", — відповідає вона, перш ніж взяти його на руки й понести до ліжка.

Фото: Marvel

Сам Марк Руффало поділився трейлером на своїй сторінці в Instagram.

"Вона тобі сподобається, коли вона розсердиться", — написав він.

Серіал "Жінка-Галк", у якому також знялися Тім Рот у ролі Еміля Блонські/Мерзості та Джаміла Джаміль у ролі Титанії, транслюватимуть на Disney+ із 17 серпня.

Нагадаємо, вчені провели дослідження та з'ясували, що поняття мультивсесвіту може бути й не лише у фільмах про Людину-павука або Доктора Стренджа.