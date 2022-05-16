Вигадка Marvel чи реальність: учені розповіли, чи існує мультивсесвіт

Поки що тільки теоретично, поняття мультивсесвіту може мати місце, і не тільки у фільмах про Людину-павука або Доктора Стренджа.

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Слово "мультивсесвіт" стало популярним у масовій свідомості після виходу фільму "Людина-павук: Додому шляху немає" та напередодні виходу фільму "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" (прем'єра цього фільму вже відбулася в США, але на екрани України він вийде пізніше). У фільмах Marvel мультивсесвіт — це можливість існування різних версій нашого Всесвіту в один і той же час. Якщо застосувати потрібні технології та навіть магію, переміщення між цими Всесвітами стає можливим. Але чи існує мультивсесвіт насправді? На це питання відповідає фізик Люк Барнс із Університету Західного Сіднея, повідомляє SciTechDaily.

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У фільмі "Людина-павук: Додому шляху немає" показано, що існують і інші Всесвіти й інші Землі. І за допомогою магії можна перенести в нашу реальність кілька однакових супергероїв і суперлиходіїв також.

[ + – ] Постер фільму "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" Фото: wikipedia

Чи існує інший Усесвіт?

"Чи можуть існувати планети-двійники нашої Землі? І чи можуть там жити такі ж люди-двійники? З наукового погляду це можливо, тому що ми не знаємо, наскільки великий наш Усесвіт насправді", — говорить Барнс.

Імовірність того, що десь там існує така сама Земля й такий самий Усесвіт, досить високий, адже космос, який ми можемо побачити, — це ще не межа всього простору. Там повно галактик, планет і зірок, про які нам нічого не відомо, говорить учений.

Як потрапити до іншого Всесвіту?

"Є вагома причина, чому героям із фільмів Marvel потрібна магія, щоб подорожувати між Усесвітами. Тому що з наукового погляду це дуже складно", — говорить Барнс.

Альберт Ейнштейн вважав, що ми не можемо подорожувати в просторі зі швидкістю, що перевищує швидкість світла. Хоча з наукового погляду можна скористатися червоточинами, але ми не знаємо, як їх створити, і Всесвіт, схоже, не створює їх природним шляхом.

"З іншого боку, навіть якщо створити червоточину, то не факт, що вона приведе нас до іншої Землі, а не до порожньої частини космосу. Так що навіть якщо якщо Земля-двійник і існує, то вона розташована дуже далеко", — каже Барнс.

[ + – ] Імовірність того, що десь там існує така сама Земля й такий самий Усесвіт, досить високий, адже космос, який ми можемо побачити, — це ще не межа всього простору Фото: The Conversation

Що таке мультивсесвіт?

Мультивсесвіт Marvel може здатися занадто неймовірним, щоб існувати, але це не так. Учені знають, що основні будівельні блоки нашого Всесвіту, протони та нейтрони, електрони, світло тощо, здатні створювати дивовижні речі. Якби вони діяли по-іншому, то наш Усесвіт був би іншим, і людини, можливо, взагалі б не було.

"Як же наш Усесвіт зміг отримати саме такі необхідні складові? Може ми просто виграли в космічну лотерею. Можливо, є інші частини Всесвіту, які складаються з інших компонентів. Може, наш Усесвіт — це найвдаліший варіант серед інших подібних до нього всесвітів?" — запитує Барнс.

Якщо говорити з наукової точки зору, то теоретично мультивсесвіт складається зі всесвітів, які мають зовсім інші складові. У мультивсесвіті Marvel, навпаки, все однаково, просто відбувається в різних всесвітах.

Згідно із загальноприйнятим уявленням про природу Всесвіту, все з'явилося в момент Великого вибуху, коли спочатку існувала неймовірно щільна, гаряча й однорідна точка, яка потім вибухнула. Після цього почався рівномірний розподіл матерії, який, як вважають учені, відбувається і зараз. Тобто Всесвіт розширюється досі.

Інфляційна модель Всесвіту

"Але є теорія, яка називається інфляційною моделлю Всесвіту, яка говорить, що за першу частку секунди після Великого вибуху Всесвіт відразу розширився з дуже високою швидкістю. Якщо це правда, це може пояснити те, чому наш Усесвіт розширюється саме так, а не інакше", — каже Барнс.

За словами вченого, дуже швидкому розширенню Всесвіту міг сприяти новий тип енергетичного поля. Воно могло контролювати перші секунди існування Всесвіту, викликало швидке розширення, а потім передало кермо влади знайомішим формам матерії та енергії.

Острови в космосі

"Така космічна інфляція може створити мультивсесвіт. Згідно з цією теорією, велика частина простору розширюється та збільшується в розмірах щосекунди. Випадково на маленьких островах простору створюються всі умови для появи ще одного такого ж явища як Великий вибух. Тут відбувається зміна основних властивостей матерії, і кожен такий острів можна назвати іншим Усесвітом із іншими властивостями. Так з'являється мультивсесвіт", — говорить Барнс.

Але, за словами вченого, це лише теоретичні думки, і існує занадто багато "якщо" та "можливо". Поки що немає точних наукових доказів існування мультивсесвіту.

"Тут можна процитувати Доктора Стренджа: "Мультивсесвіт — це концепція, про яку ми знаємо страшно мало", — говорить Барнс.

Фокус уже писав про те, чи існує двійник Землі та паралельний Усесвіт. Учені вважають, що це можливо, але виявити їх дуже складно.