Выдумка Marvel или реальность: ученые рассказали, существует ли мультивселенная

Пока что только теоретически, понятие мультивселенной имеет место быть и не только в фильмах про Человека-паука или Доктора Стрэнджа.

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Слово "мультивселенная" стало популярным в массовом сознании после выхода фильма "Человек-паук: нет пути домой" и в преддверии выхода фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" (премьера этого фильма уже состоялась в США, но на экраны Украины выйдет позже). В фильмах Marvel мультивселенная — это возможность существования разных версий нашей Вселенной в одно и то же время. Если применить нужные технологи и даже магию, то перемещение между этими Вселенными становится возможным. Но существует ли мультивселенная на самом деле? На этот вопрос отвечает физик Люк Барнс из Университета Западного Сиднея, сообщает SciTechDaily.

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В фильме "Человек-паук: нет пути домой" показано, что существуют и другие Вселенные, и другие Земли. И с помощью магии можно перенести в нашу реальность несколько одинаковых супергероев и суперзлодеев также.

[ + – ] Постер фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" Фото: wikipedia

Существует ли другая Вселенная?

"Могут ли существовать планеты-двойники нашей Земли? И могут ли там жить такие же люди-двойники? С научной точки зрения это возможно, потому что мы не знаем, насколько велика наша Вселенная на самом деле", — говорит Барнс.

Вероятность того, что где-то там существует такая же Земля и такая же Вселенная достаточно высока, ведь космос, который мы можем увидеть – это еще не предел всего пространства. Там полно галактик, планет и звезд, о которых нам ничего не известно, говорит ученый.

Как попасть в другую Вселенную?

"Есть веская причина, почему героям из фильмов Marvel нужна магия, чтобы путешествовать между Вселенными. Потому что с научной точки зрения это очень сложно", — говорит Барнс.

Альберт Эйнштейн считал, что мы не можем путешествовать в пространстве со скоростью, которая превышает скорость света. Хотя с научной точки зрения можно воспользоваться червоточинами, но мы не знаем, как их создать, и Вселенная, похоже, не создает их естественным путем.

"С другой стороны, даже если создать червоточину, то не факт, что она приведет нас к другой Земле, а не к пустой части космоса. Так что, даже если если Земля-двойник и существует, то она находится очень далеко", — говорит Барнс.

[ + – ] Вероятность того, что где-то там существует такая же Земля и такая же Вселенная достаточно высока, ведь космос, который мы можем увидеть – это еще не предел всего пространства Фото: The Conversation

Что такое мультивселенная?

Мультивселенная Marvel может показаться слишком невообразимой, чтобы существовать, но это не так. Ученые знают, что основные строительные блоки нашей Вселенной, протоны и нейтроны, электроны, свет и т. д., способны создавать удивительные вещи. Если бы они действовали по-другому, то наша Вселенная была бы другой и человека, возможно, вообще бы не было.

"Как же наша Вселенная смогла получить именно такие необходимые составляющие? Может мы просто выиграли в космическую лотерею. Возможно, есть другие части Вселенной, которые состоят из других компонентов. Может быть наша Вселенная – это самый удачный вариант среди других подобных ей вселенных?", — задается вопросом Барнс.

Если говорить с научной точки зрения, то теоретически мультивселенная состоит из вселенных, которые имеют совсем другие составляющие. В мультивселенной Marvel, наоборот, все одинаково, просто находится в разных вселенных.

Согласно общепринятым представлением о природе Вселенной, то все появилось в момент Большого взрыва, когда изначально существовала невероятно плотная, горячая и однородная точка, которая потом взорвалась. После этого началось равномерное распределение материи, которое, как считают ученые, происходит и сейчас. То есть Вселенная расширяется до сих пор.

Инфляционная модель Вселенной

"Но есть теория, которая называется Инфляционной моделью Вселенной, которая гласит, что за первую долю секунды после Большого взрыва Вселенная сразу расширилась с очень высокой скоростью. Если это правда, это может объяснить то, почему наша Вселенная расширяется именно так, а не иначе", — говорит Барнс.

По словам ученого, очень быстрому расширению Вселенной мог способствовать новый тип энергетического поля. Оно могло контролировать первые секунды существования Вселенной, вызвало быстрое расширение, а затем передало бразды правления более знакомым формам материи и энергии.

Острова в космосе

"Такая космическая инфляция может создать мультивселенную. Согласно этой теории, большая часть пространства расширяется и увеличивается в размерах каждую секунду. Случайным образом, на маленьких островах пространства, создаются все условия для появления еще одного такого же явления, как Большой взрыв. Здесь происходит изменение основных свойств материи, и каждый такой остров можно назвать другой Вселенной с другими свойствами. Таким образом появляется мультивселенная", — говорит Барнс.

Но по словам ученого, это только теоретические умозаключения и существуют слишком много "если" и "возможно". Пока что нет точных научных доказательств существования мультивселенной.

"Здесь можно процитировать Доктора Стрэнджа: "Мультивселенная — это концепция, о которой мы знаем пугающе мало", — говорит Барнс.

Фокус уже писал о том, существует ли двойник Земли и параллельная Вселенная. Ученые считают, что это возможно, только обнаружить их очень сложно.