Студия Marvel показала первый трейлер фильма "Громовержцы" с персонажем из СССР (видео)

Героями нового фильма станет команда злодеев, которым поручено выполнять очень опасные задания. В нем сыграла и уроженка Бердянска Ольга Куриленко.

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Киновселенная Marvel представила первый трейлер "Громовержцев", нового супергеройского фильма с Флоренс Пью и Себастианом Стэном в главных ролях, пишет ITC.

Картина расскажет историю команды злодеев, отправленных правительством на опасные задания. Концепция напоминает "Грязную дюжину" или "Отряд самоубийц" DC. По сюжету депрессивная убийца Елена "Черная вдова" Белова (Флоренс Пью) собирает вокруг себя самых неожиданных неудачников киновселенной Marvel. В команде антигероев будет персонаж из Советского Союза – Алексей "Красный страж" Шостаков. Его играет Дэвид Харбор из "Очень странных дел". Белова – приемная дочь его персонажа.

Трейлер фильма "Громовержцы"

Зрители увидят и Ольгу Куриленко, французскую актрису, которая родилась и до 15 лет жила в Бердянске Запорожской области, но сделала успешную модельную карьеру во Франции и актерскую – в Голливуде.

В актерский состав также вошли Анна Джон-Кэймен (Призрак), Джулия Луи-Дрейфус (Валентина Аллегра де Фонтейн), Уайетт Рассел (Джон Уокер) и другие.

Производство лентыстолкнулось с рядом препятствий. Прошлогодняя забастовка Голливуда стала причиной задержек в съемках "Громовержцев" и "Первого мстителя: О дивный новый мир". Кроме того, кассовые провалы фильмов "Человек-муравей и Оса: Квантовая мания" и "Marvels" заставили студию пересмотреть свои планы.

Режиссер фильма — Джейк Шрайер, а сценарий к нему написали Эрик Пирсон, Ли Сун-Джин и Джоанна Кало.

Премьера "Громовержцев" в Украине запланирована на 1 мая 2025 года.

Ранее Фокус писал о том, что вышел новый трейлер фильма "Гладиатор 2".