Студія Marvel показала перший трейлер фільму "Громовержці" з персонажем із СРСР (відео)

Героями нового фільму стане команда лиходіїв, яким доручено виконувати дуже небезпечні завдання. У ньому зіграла й уродженка Бердянська Ольга Куриленко.

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Кіновсесвіт Marvel представив перший трейлер "Громовержців", нового супергеройського фільму з Флоренс П'ю і Себастіаном Стеном у головних ролях, пише ITC.

Картина розповість історію команди лиходіїв, відправлених урядом на небезпечні завдання. Концепція нагадує "Брудну дюжину" або "Загін самогубців" DC. За сюжетом депресивна вбивця Олена "Чорна вдова" Бєлова (Флоренс П'ю) збирає навколо себе найнесподіваніших невдах кіновсесвіту Marvel. У команді антигероїв буде персонаж із Радянського Союзу — Олексій "Червоний страж" Шостаков. Його грає Девід Гарбор із "Дуже дивних справ". Бєлова — прийомна дочка його персонажа.

Трейлер фільму "Громовержці"

Глядачі побачать і Ольгу Куриленко, французьку акторку, яка народилася і до 15 років жила в Бердянську Запорізької області, але зробила успішну модельну кар'єру у Франції та акторську — в Голлівуді.

До акторського складу також увійшли Анна Джон-Кеймен (Привид), Джулія Луї-Дрейфус (Валентина Аллегра де Фонтейн), Ваятт Рассел (Джон Вокер) та інші.

Виробництво стрічки зіткнулося з низкою перешкод. Минулорічний страйк Голлівуду став причиною затримок у зйомках "Громовержців" і "Першого месника: О дивний новий світ". Крім того, касові провали фільмів "Людина-мураха і Оса: Квантова манія" і "Marvels" змусили студію переглянути свої плани.

Режисер фільму — Джейк Шрайер, а сценарій до нього написали Ерік Пірсон, Лі Сун-Джин і Джоанна Кало.

Прем'єра "Громовержців" в Україні запланована на 1 травня 2025 року.

Раніше Фокус писав про те, що вийшов новий трейлер фільму "Гладіатор 2".