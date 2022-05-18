Вкусное блюдо за полчаса: легкий куриный суп от Евгения Клопотенко

Такой суп готовится всего 30 минут и получается вкусным и питательным.

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Суп на курином бульоне – лучшее быстрое блюдо для утоления голода, которое не скажется на фигуре, но зарядит энергией. Как приготовить его максимально вкусным и полезным, рассказывает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Прежде, чем приступить к приготовлению супа, он советует брать для него куриное бедро, которое даст бульону больше навара, чем филе. Чтобы вкус мяса еще лучше раскрылся в готовом блюде, Клопотенко рекомендует предварительно запечь его в духовке.

Если вы хотите не просто вкусный суп, но и максимально полезный, в него можно добавить овощи, например, помидоры черри, цукини, перец, спаржевую фасоль, зеленый горошек, брюссельскую капусту. Все зависит от вкусовых предпочтений.

Куриный суп с тонкой вермишелью и овощами

Ингредиенты:

Куриные бедра – 2 шт;

Черный перец – 3 горошины;

Лавровый лист – 1 шт;

Кабачки или цукини – 200 гр;

Томаты черри или обычные – 150 гр;

Макароны (тонкая вермишель) – 100 гр;

Сладкий перец – 1 шт;

Укроп – 3 веточки;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

С куриных бедер необходимо срезать лишний жир, сложить их в кастрюлю и залить 1,5 литрами воды, добавить черный перец, лавровый лист, поставить все на средний огонь, довести до кипения и варить 20 минут.

Пока варится бульон, следует подготовить овощи. Молодые цуккини или кабачок с тонкой кожурой нарезать кубиками, не очищая овощи. Очистить сладкий перец и тоже порезать его кубиками. Томаты черри разрезать пополам или на более мелкие части в зависимости от предпочтений.

Бульон снять с огня и достать оттуда мясо и специи. Обобрать курятину с кости и сложить обратно в кастрюлю. Поставить бульон на средний огонь и добавить вермишель, которая варится не более трех минут. Через минуту после того, как в бульон отправилась вермишель, добавить в кастрюлю порезанные овощи, посолить и варить еще две минуты, после чего снять с огня.

Перед подачей суп можно посыпать мелко рубленной зеленью.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить идеальный куриный бульон, который может стать основой как для самостоятельных блюд, так и использоваться в качестве добавки к соусам. Главный ингредиент для его приготовления – пожившая курица с синеватым оттенком. Именно она даст желаемый навар и золотистый цвет.