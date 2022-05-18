Смачна страва за пів години: легкий курячий суп від Євгена Клопотенка

Такий суп готується всього 30 хвилин і виходить смачним і поживним.

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Суп на курячому бульйоні — найкраща швидка страва для вгамування голоду, яка не позначиться на фігурі, але зарядить енергією. Як приготувати його максимально смачним і корисним, розповідає відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Перш ніж почати готувати суп, він радить брати для нього куряче стегно, яке дасть бульйону більше навару, ніж філе. Щоб смак м'яса ще краще розкрився в готовій страві, Клопотенко рекомендує запекти його в духовці.

Якщо ви хочете не просто смачний суп, але й максимально корисний, до нього можна додати овочі, наприклад, помідори чері, цукіні, перець, квасолю, зелений горошок, брюссельську капусту. Усе залежить від смакових уподобань.

Курячий суп із тонкою вермішеллю та овочами

Інгредієнти:

курячі стегна — 2 шт;

чорний перець — 3 горошини;

лавровий лист — 1 шт;

кабачки чи цукіні — 200 гр;

томати чері або звичайні — 150 г;

макарони (тонка вермішель) — 100 г;

солодкий перець — 1 шт.;

кріп — 3 гілочки;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

З курячих стегон необхідно зрізати зайвий жир, скласти в каструлю і залити 1,5 літрами води, додати чорний перець, лавровий лист, поставити все середній вогонь, довести до кипіння і варити 20 хвилин.

Поки вариться бульйон, треба підготувати овочі. Молоді цукіні або кабачок із тонкою шкіркою нарізати кубиками, не очищаючи овочі. Очистити солодкий перець і порізати його кубиками. Томати чері розрізати навпіл чи на дрібніші частини залежно від переваг.

Бульйон зняти з вогню та дістати звідти м'ясо та спеції. Обібрати курятину з кістки та скласти назад у каструлю. Поставити бульйон на середній вогонь і додати вермішель, що вариться трохи більше трьох хвилин. Через хвилину після того, як у бульйон відправилася вермішель, додати в каструлю порізані овочі, посолити та варити ще дві хвилини, після чого зняти з вогню.

Перед подачею суп можна посипати дрібно нарізаною зеленню.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати ідеальний курячий бульйон, який може стати основою як для самостійних страв, так і використовуватися як добавка до соусів. Головний інгредієнт для його приготування — курка із синюваним відтінком. Саме вона дасть бажаний навар і золотистий колір.