Ничего не ел и странно пах. Советница Трампа рассказала об ужине с Путиным

Фиона Хилл работала советницей 45-го президента США по РФ, но таинственная встреча состоялась несколькими годами ранее

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Советница Дональда Трампа, 45-го президента США рассказала в подкасте о своей встрече с российским президентом за ужином. По словам Фионы Хилл – это была очень странная встреча, пишет NYpost.

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Когда именно происходил ужин, о котором рассказала Хилл, она не уточнила. По ее словам, эта трапеза состоялась, когда она работала офицером национальной разведки, с 2006 по 2009 год в качестве аналитика по России и Евразии. До того, как она стала советницей президента Трампа в 2017 году.

Фиона Хилл отметила, что Владимир Путин "странно пах". Точнее, он вообще ничем не пах.

"Это прозвучит очень странно, но у меня сложилось впечатление, что его только что выстирали. На нем не было аромата одеколона, вообще никакого запаха, будто он только что вышел из какой-то очищающей ванны", — рассказала Хилл.

При этом она отметила, что Путин полностью владел собой и распространял эту уверенность вокруг себя. Описывая его внешность, она отметила, что его костюм прекрасно на нем сидел и явно был пошит на заказ. А его волнение выдавала только пульсирующая жилка на шее. У Хилл сложилось впечатление, что весь короткий ужин был срежиссирован.

"Все это инсценировано, каждый крохотная деталь, это был спектакль", — рассказала Хилл.

Но при этом, общаясь за столом, Путин не использовал очки и постоянно читал подсказки с карт с огромным шрифтом. Настолько огромным, что все могли видеть, что там написано.

"Я могла прочитать их все, карты, в которых указывалось, кто есть кто за столом, что ему говорить и тому подобное", — отметила советница.

Она отметила, что за столом российский президент не притронулся к угощению.

"Я заметила, что он ничего не ел и не пил. Я отметила, что его часы были очень дорогими, а еще то, что он не очень разговорчив и избегал смотреть в глаза собеседникам", — рассказала Хилл.

Когда Фиона Хилл уже работала в администрации президента Трампа, состоялся еще один ужин на котором присутствовали оба президента. Это произошло в 2017 году на саммите G20 в Гамбурге.

Тогда вечер прошел более живо. Рядом с Путиным сидела первая леди Мелания Трамп, так что он был любезен. С самим Трампом он, по словам 45-го президента США, обменялся "любезностями".

"Ужин шел к десерту. Я подошел просто поприветствовать Меланию, и поскольку уж был там, то поприветствовал и Путина. На самом деле это был больше обмен любезностями, чем что-либо еще. В действительности, и это было очень интересно, мы говорили об усыновлении детей" — рассказывал Трамп.

Напомним, ранее воспоминаниями о встрече с Путиным поделилась и бывшая певица кабаре. Она встречалась с будущим президентом РФ на борту лайнера "Александр Пушкин" в 1985 году. По словам Линн Роджерс Путины был "хмурым парнем с каменным лицом" и всюду ходил за ней следом.