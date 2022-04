"Не улыбался и всегда молчал". Певица кабаре рассказала о встрече с Путиным

Австралийка Линн Роджерс в 1985 году выступала на круизном лайнере "Александр Пушкин", который плавал из Европы в Австралию

81-летняя певица Линн Роджерс, которая ранее выступала в кабаре на борту круизного лайнера "Александр Пушкин", рассказала о своей встрече с Владимиром Путиным, который тогда был рядовым сотрудником КГБ. Об этом пишет Daily Mail.

Лайнер курсировал между Европой и Австралией и Линн встретила Путина на борту в 1985 году под конец "холодной войны".

Она рассказала, что хмурый парень с каменным лицом, которого она считала сотрудником КГБ, провожал ее до каюты после каждого ее выступления.

"Когда он пришел к власти, я помню, как посмотрела на него и сказала: "Этот парень был охранником на чертовом круизном лайнере". Я была в шоке", — рассказала Линн. О том, что Путин был на борту лайнера рассказала и другая артистка, выступавшая в кабаре. Сильвия Рэй отметила, что вся команда знала, что на борту присутствуют сотрудники КГБ.

Прямых доказательств того, что Путин совершал круиз до Австралии – нет, но журналисты отмечают, что в 1980-х он посещал Новую Зеландию, представляясь продавцом обуви.

Британская компания CTC Cruises арендовала советский лайнер "Александр Пушкин" для плавания из Европы в Австралию, при этом команда осталась советской, а все артисты были приглашены из-за заграницы.

Во то время, которое описывает Линн, Путину было около 30 лет и он работал офицером разведки. Линн была убеждена, что он шпионил в пользу КГБ.

"Я отчетливо помню: когда я заканчивала свое шоу, он каждый раз следовал за мной до каюты на некотором расстоянии. Я открывала дверь, махала ему рукой и говорила "спасибо". Он никогда не улыбался и всегда молчал. Он так и не сказал мне ни единого слова", — вспоминает Линн.

"Он всегда был рядом, если мы шли в бар, то он оттуда выходил, если мы садились за столик в ресторане, он проходил мимо. И у него всегда было кислое выражение лица. Мне казалось, если он вдруг улыбнется, то у него лицо треснет. Неприятный тип", — отметила певица.

"Если бы мы только знали, что он задумал для мира, мы могли бы выбросить ублюдка за борт и сделать всем одолжение. То, что он сделал с Украиной, — это самое отвратительное и гротескное, что кто-либо делал со времен Гитлера", — резюмирует Линн.

79-летняя артистка Сильвия Рэй подтверждает, что видела Путина на борту "Александра Пушкина" и вспоминает, что на борту было гораздо больше экипажа, чем пассажиров.

"Билеты стоили дешево, а еда была отвратительной. Было ощущение, что ты в России. Мы очень общительные люди, артисты. Но русские боялись с вами разговаривать, вы не могли вытянуть из них ни слова", — вспоминает 79-летняя Сильвия. Она рассказала, как пригласила советских коллег к себе на барбекю, когда корабль прибыл в Австралию, но они заявили, что на берег могут сходить только по трое.

"Капитан сказал что-то вроде того, что если кто-то хочет сбежать, то должны быть еще двое, чтобы задержать его и затащить обратно на корабль. Я помню, как мой муж сказал мне: "Боже, во что ты ввязалась", — рассказала Сильвия и вспомнила, что в дом трое ее советских гостей так и не зашли, они увидели систему охраны и решили, что это шпионское оборудование, так что они просто погуляли в парке.

Линн Роджерс также рассказала, что ее друг дирижер как-то зашел в дверь с табличкой "Только для экипажа" и попал в настоящий лабиринт из лестниц и коридоров.

"Итак, он спустился по всем этим лестницам и вдруг оказался в огромной комнате со всеми этими компьютерами повсюду и людьми, расхаживающими в белых костюмах. Они схватили его, выбросили из комнаты и сказали, чтобы он не возвращался", — вспоминает певица о происшествии на борту.

К моменту появления на борту лайнера, Путин уже был опытным офицером разведки, который служил в КГБ с 1975 году, где его первым заданием было наблюдение за иностранцами и сотрудниками консульства в Ленинграде. Позже его направили в Германию и Сингапур, где, как считается, в его обязанности входил сбор информации о крошечных коммунистических движениях в Австралии, Новой Зеландии и Фиджи.

Автор Грэм Хант в своей книге 2007 года "Шпионы и революционеры: история новозеландской подрывной деятельности" утверждает, что человек, имеющий "поразительное сходство" с Путиным, присутствовал на расследовании гибели российского круизного лайнера "Михаил Лермонтов" в 1986 году, который налетел на скалы неподалеку от Южного острова Новой Зеландии.

Линн Роджерс попала на борт "Александра Пушкина" уже будучи настоящей звездой у себя в Австралии. Она прославилась благодаря синглу 1968 года Just Loving You и выступала вместе с Томом Джонсом, Дасти Спрингфилдом и Сэмми Дэвисом-младшим.

А корабль, где она встретила будущего президента РФ, был построен в ГДР в 1966 году и сначала курсировал между Монреалем и Ленинградом.

В 1975 году судно водоизмещением 20 000 тонн стало полноценным круизным лайнером, вмещающим 915 пассажиров и 356 членов экипажа.

После окончания "холодной войны" лайнер был переименован в "Марко Поло". В июле 1998 года судно было продано компании Orient Lines Europe Ltd. из Нассау. В ноябре 2000 года судно было перерегистрировано на круизную компанию Norwegian Cruise Line Ltd. (NCL), а в июле 2004 года продано компании Ocean World Ltd., где проработало 3 года и в июле 2007 года продано компании Story Cruise Ltd. 1 ноября 2014 года круизный лайнер "Marco Polo" сел на мель у побережья Норвегии. А прошлом году лайнер был списан.