"Не посміхався та завжди мовчав". Співачка кабаре розповіла про зустріч із Путіним

Австралійка Лінн Роджерс у 1985 році виступала на круїзному лайнері "Олександр Пушкін", який плавав із Європи в Австралію.

81-річна співачка Лінн Роджерс, яка раніше виступала в кабаре на борту круїзного лайнера "Олександр Пушкін", розповіла про свою зустріч із Володимиром Путіним, який тоді був рядовим співробітником КДБ. Про це пише Daily Mail.

Лайнер курсував між Європою й Австралією, і Лінн зустріла Путіна на борту в 1985 році під кінець "холодної війни".

[ + – ] Лайнер "Олександр Пушкін" на радянській поштовій марці Фото: Соцсети

Вона розповіла, що похмурий хлопець із кам'яним обличчям, якого вона вважала співробітником КДБ, проводжав її до каюти після кожного її виступу.

"Коли він прийшов до влади, я пам'ятаю, як подивилася на нього та сказала: "Цей хлопець був охоронцем на чортовому круїзному лайнері". Я була шокована", — розповіла Лінн. Про те, що Путін був на борту лайнера, розповіла й інша артистка, яка виступала в кабаре. Сильвія Рей зауважила, що вся команда знала, що на борту присутні співробітники КДБ.

Прямих доказів того, що Путін робив круїз до Австралії, немає, але журналісти зазначають, що в 1980-х він відвідував Нову Зеландію, представляючись продавцем взуття.

[ + – ] Володимир Путін на борту неназваного судна на початку 1980-х Фото: The Daily Mail

Британська компанія CTC Cruises орендувала радянський лайнер "Олександр Пушкін" для плавання з Європи в Австралію, при цьому команда залишилася радянською, а всіх артистів було запрошено закордоном.

У той час, який описує Лін, Путіну було близько 30 років, і він працював офіцером розвідки. Лінн була переконана, що він шпигував на користь КДБ.

[ + – ] Лінн Роджерс під час виступу на борту лайнера "Олександр Пушкін" Фото: The Daily Mail

"Я чітко пам'ятаю: коли я закінчувала своє шоу, він щоразу слідував за мною до каюти на деякій відстані. Я відчиняла двері, махала йому рукою та говорила "дякую". Він ніколи не посміхався та завжди мовчав. Він так і не сказав мені жодного слова", — згадує Лінн.

"Він завжди був поруч, якщо ми йшли в бар, то він звідти виходив, якщо ми сідали за столик у ресторані, він проходив повз. І в нього завжди був кислий вираз обличчя. Мені здавалося, якщо він раптом усміхнеться, то в нього обличчя трісне. Неприємний тип", — зазначила співачка.

"Якби ми тільки знали, що він задумав для світу, ми могли б викинути виродка за борт і зробити всім ласку. Те, що він зробив з Україною, — це найогидніше та найгротескніше, що хто-небудь робив із часів Гітлера", — резюмує Лінн.

79-річна артистка Сильвія Рей підтверджує, що бачила Путіна на борту "Олександра Пушкіна", та згадує, що на борту було набагато більше екіпажу, ніж пасажирів.

[ + – ] Сильвія Рей на борту "Олександра Пушкіна" Фото: The Daily Mail

"Квитки коштували дешево, а їжа була огидна. Було відчуття, що ти в Росії. Ми дуже товариські люди, артисти. Але росіяни боялися з вами розмовляти, ви не могли витягнути з них жодного слова", — згадує 79-річна Сильвія. Вона розповіла, як запросила радянських колег до себе на барбекю, коли корабель прибув в Австралію, але вони заявили, що на берег можуть сходити лише по троє.

"Капітан сказав щось подібне до того, що якщо хтось хоче втекти, то повинні бути ще двоє, щоб затримати його та затягнути назад на корабель. Я пам'ятаю, як мій чоловік сказав мені: "Боже, у що ти вплуталася", — розповіла Сильвія та згадала, що в будинок троє її радянських гостей так і не зайшли, вони побачили систему охорони та вирішили, що це шпигунське обладнання, тож вони просто погуляли в парку.

[ + – ] Сильвія Рей у наші дні Фото: Соцсети

[ + – ] Лінн Роджерс у наші дні Фото: Соцсети

Лінн Роджерс також розповіла, що її друг диригент якось зайшов у двері з табличкою "Тільки для екіпажу" та потрапив у справжній лабіринт зі сходів та коридорів.

"Отже, він спустився всіма цими сходами та раптом опинився у величезній кімнаті з усіма цими комп'ютерами всюди й людьми, які ходили в білих костюмах. Вони схопили його, викинули з кімнати й сказали, щоб він не повертався", — згадує співачка про подію на борту.

На момент появи на борту лайнера Путін уже був досвідченим офіцером розвідки, який служив у КДБ з 1975 року, де його першим завданням було спостереження за іноземцями та співробітниками консульства в Ленінграді. Пізніше його направили в Німеччину та Сінгапур, де, як вважається, до його обов'язків входив збір інформації про крихітні комуністичні рухи в Австралії, Новій Зеландії та Фіджі.

Автор Грем Гант у своїй книзі 2007 року "Шпигуни та революціонери: історія новозеландської підривної діяльності" стверджує, що людина, яка має "вражаючу подібність" із Путіним, була присутня на розслідуванні загибелі російського круїзного лайнера "Михайло Лермонтов" у 1986 році неподалік від Південного острова Нової Зеландії.

Лінн Роджерс потрапила на борт "Олександра Пушкіна", вже будучи справжньою зіркою в себе в Австралії. Вона прославилася завдяки синглу 1968 Just Loving You і виступала разом із Томом Джонсом, Дасті Спрінгфілдом і Семмі Девісом-молодшим.

[ + – ] Лінн Роджерс на обкладинці свого альбому Фото: The Daily Mail

А корабель, де вона зустріла майбутнього президента РФ, був збудований у НДР у 1966 році та спочатку курсував між Монреалем і Ленінградом.

У 1975 році судно водотоннажністю 20 000 тонн стало повноцінним круїзним лайнером, що вміщає 915 пасажирів і 356 членів екіпажу.

[ + – ] Лайнер "Олександр Пушкін", перейменований на "Марко Поло" Фото: Соцсети

Після закінчення "холодної війни" лайнер був перейменований на "Марко Поло". У липні 1998 року судно продали компанії Orient Lines Europe Ltd. із Нассау. У листопаді 2000 року судно перереєстрували на круїзну компанію Norwegian Cruise Line Ltd. (NCL), а в липні 2004 року продали компанії Ocean World Ltd., де воно пропрацювало 3 роки, і в липні 2007 року його продали компанії Story Cruise Ltd. 1 листопада 2014 року круїзний лайнер Marco Polo сів на мілину біля узбережжя Норвегії, а торік лайнер був списаний.