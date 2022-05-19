Нічого не їв і дивно пах. Радниця Трампа розповіла про вечерю з Путіним
Фіона Гілл працювала радницею 45-го президента США щодо РФ, але таємнича зустріч відбулася кількома роками раніше
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Радниця Дональда Трампа, 45-го президента США, розповіла в подкасті про свою зустріч з російським президентом за вечерею. За словами Фіони Гілл, це була дуже дивна зустріч, пише NYpost.
Коли саме відбувалася вечеря, про яку розповіла Гілл, вона не уточнила. За її словами, ця трапеза відбулася, коли вона працювала офіцером національної розвідки, з 2006 по 2009 рік як аналітик з Росії та Євразії. До того, як вона стала радницею президента Трампа у 2017 році.
Фіона Гілл зазначила, що Володимир Путін "дивно пах". Точніше, він взагалі нічим не пах.
"Це прозвучить дуже дивно, але в мене склалося враження, що його щойно випрали. На ньому не було аромату одеколону, взагалі ніякого запаху, ніби він щойно вийшов з якоїсь очищувальної ванни", — розповіла Гілл.
Водночас вона зазначила, що Путін повністю володів собою та поширював цю впевненість довкола себе. Описуючи його зовнішність, вона зазначила, що його костюм чудово на ньому сидів і явно був пошитий на замовлення. А його хвилювання видавала тільки пульсуюча жилка на шиї. У Гілл склалося враження, що вся коротка вечеря зрежисована.
"Все це інсценоване, кожна крихітна деталь, це була вистава", — розповіла Гілл.
Але водночас, спілкуючись за столом, Путін не використовував окуляри й постійно читав підказки з карток із величезним шрифтом. Настільки величезним, що всі могли бачити, що там написано.
"Я могла прочитати їх усі, карти, в яких вказувалося, хто є хто за столом, що йому говорити тощо", — зазначила радниця.
Вона зазначила, що за столом російський президент не доторкнувся до частування.
"Я помітила, що він нічого не їв і не пив. Я зазначила, що його годинник був дуже дорогим, а ще те, що він не дуже балакучий і уникав дивитися в очі співрозмовникам", — розповіла Гілл.
Коли Фіона Гілл вже працювала в адміністрації президента Трампа, відбулася ще одна вечеря, на якій були присутні обидва президенти. Це сталося у 2017 році на саміті G20 у Гамбурзі.
Тоді вечір пройшов жвавіше. Поруч із Путіним сиділа перша леді Меланія Трамп, тож він був люб'язний. З самим Трампом він, за словами 45-го президента США, обмінявся "люб'язностями".
"Вечеря йшла до десерту. Я підійшов просто привітати Меланію, і оскільки вже був там, то привітав і Путіна. Насправді це був більше обмін люб'язностями, ніж щось інше. Насправді і це було дуже цікаво, ми говорили про усиновлення дітей" — розповідав Трамп.
Нагадаємо, раніше спогадами про зустріч із Путіним поділилася і колишня співачка кабаре. Вона зустрічалася з майбутнім президентом РФ на борту лайнера "Олександр Пушкін" у 1985 році. За словами Лінн Роджерс Путін був "похмурим хлопцем з кам'яним обличчям" і всюди ходив за нею слідом.