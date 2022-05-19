Нічого не їв і дивно пах. Радниця Трампа розповіла про вечерю з Путіним

Фіона Гілл працювала радницею 45-го президента США щодо РФ, але таємнича зустріч відбулася кількома роками раніше

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Радниця Дональда Трампа, 45-го президента США, розповіла в подкасті про свою зустріч з російським президентом за вечерею. За словами Фіони Гілл, це була дуже дивна зустріч, пише NYpost.

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Коли саме відбувалася вечеря, про яку розповіла Гілл, вона не уточнила. За її словами, ця трапеза відбулася, коли вона працювала офіцером національної розвідки, з 2006 по 2009 рік як аналітик з Росії та Євразії. До того, як вона стала радницею президента Трампа у 2017 році.

Фіона Гілл зазначила, що Володимир Путін "дивно пах". Точніше, він взагалі нічим не пах.

"Це прозвучить дуже дивно, але в мене склалося враження, що його щойно випрали. На ньому не було аромату одеколону, взагалі ніякого запаху, ніби він щойно вийшов з якоїсь очищувальної ванни", — розповіла Гілл.

Водночас вона зазначила, що Путін повністю володів собою та поширював цю впевненість довкола себе. Описуючи його зовнішність, вона зазначила, що його костюм чудово на ньому сидів і явно був пошитий на замовлення. А його хвилювання видавала тільки пульсуюча жилка на шиї. У Гілл склалося враження, що вся коротка вечеря зрежисована.

"Все це інсценоване, кожна крихітна деталь, це була вистава", — розповіла Гілл.

Але водночас, спілкуючись за столом, Путін не використовував окуляри й постійно читав підказки з карток із величезним шрифтом. Настільки величезним, що всі могли бачити, що там написано.

"Я могла прочитати їх усі, карти, в яких вказувалося, хто є хто за столом, що йому говорити тощо", — зазначила радниця.

Вона зазначила, що за столом російський президент не доторкнувся до частування.

"Я помітила, що він нічого не їв і не пив. Я зазначила, що його годинник був дуже дорогим, а ще те, що він не дуже балакучий і уникав дивитися в очі співрозмовникам", — розповіла Гілл.

Коли Фіона Гілл вже працювала в адміністрації президента Трампа, відбулася ще одна вечеря, на якій були присутні обидва президенти. Це сталося у 2017 році на саміті G20 у Гамбурзі.

Тоді вечір пройшов жвавіше. Поруч із Путіним сиділа перша леді Меланія Трамп, тож він був люб'язний. З самим Трампом він, за словами 45-го президента США, обмінявся "люб'язностями".

"Вечеря йшла до десерту. Я підійшов просто привітати Меланію, і оскільки вже був там, то привітав і Путіна. Насправді це був більше обмін люб'язностями, ніж щось інше. Насправді і це було дуже цікаво, ми говорили про усиновлення дітей" — розповідав Трамп.

Нагадаємо, раніше спогадами про зустріч із Путіним поділилася і колишня співачка кабаре. Вона зустрічалася з майбутнім президентом РФ на борту лайнера "Олександр Пушкін" у 1985 році. За словами Лінн Роджерс Путін був "похмурим хлопцем з кам'яним обличчям" і всюди ходив за нею слідом.