Зовите меня Кэми Кардашьян. Эми Шумер примерила новый образ

Актриса на один день стала Ким Кардашьян.

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Американская актриса и комик Эми Шумер на один день перевоплотилась в Ким Кардашьян, чтобы появиться в новом образе на Hulu Upfronts 2022 года. Об этом сообщили Page six.

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Для этого Эми Шумер прикрепила к своим волосам длинный искусственный хвост, надела светло-голубой блейзер поверх боди цвета мокко, широкие джинсы с потертостями и босоножки на высоких каблуках. Аутфит в стиле семейства Кардашьян дополнили огромные серьги-кольца, гигантские зеркальные солнцезащитные очки и невероятно длинные ногти.

Актриса поделилась в Instagram видео, на котором она в новом образе выходит из отеля Four Seasons в Нью-Йорке, фотографируется с фанатами и постоянно поправляет солнцезащитные очки. Кажется, кто-то попытался взять у нее автограф, но слишком длинные ногти не позволили Эми порадовать фанатов инициалами.

"Ками Кардашьян на один день! Кто-нибудь с такими ногтями вообще что-нибудь делает?!" — пошутила Эми Шумер в Instagram.

Как пишет в Page Six, На Hulu Upfronts к Эми Шумер присоединились Хлои Кардашьян, которая надела обтягивающее ярко-синее мини-платье от Alex Perry стоимостью 1600 долларов и туфли на шпильках от Tom Ford стоимостью 1290 долларов, а также Крис Дженер, одетая в стильный классический черный брючный костюм.

"Она моя дочь, и пора бы всем об этом узнать", — пошутила 66-летняя Крис Дженер, обращаясь к Шумер.

После мероприятия Эми переоделась в обычную одежду, отказавшись от каблуков в пользу пары черных балеток. Личные вещи актриса носила с собой в рюкзаке.

Как писал ранее Фокус, Эми Шумер в этом году была ведущей на церемонии вручения премии "Оскар" вместе с Реджиной Холл и Вандой Сайкс. Для этого триумфального события актриса выбрала довольно странное платье, которое ей совсем не подходило.

Также Фокус рассказывал о том, что Эми Шумер родила своего первенца в один день с герцогиней Сассекской Меган Маркл. Актриса даже пошутила, что на свет появился "королевский ребенок". Для 37-летней актрисы и ее супруга, шеф-повара Криса Фишера, это первый малыш. Эми Шумер тяжело переносила беременность, и активно делилась своим непростым опытом в соцсетях.