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Кличте мене Кемі Кардаш'ян. Емі Шумер приміряла новий образ

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Емі Шумер, Кім Кардаш'ян
Фото: Getty Images | Емі Шумер на один день перетворилася на Кім Кардаш'ян

Акторка на один день стала Кім Кардаш'ян.

Американська акторка та комікиня Емі Шумер на один день перетворилася на Кім Кардаш'ян, щоб з'явитися в новому образі на Hulu Upfronts 2022 року. Про це повідомили Page six.

Для цього Емі Шумер прикріпила до свого волосся довгий штучний хвіст, одягла світло-блакитний блейзер поверх боді кольору мокко, широкі джинси з потертостями та босоніжки на високих підборах. Аутфіт у стилі сімейства Кардаш'ян доповнили величезні сережки-кільця, гігантські дзеркальні сонцезахисні окуляри та неймовірно довгі нігті.

Актриса поділилася в Instagram відео, на якому вона в новому образі виходить із готелю Four Seasons у Нью-Йорку, фотографується з фанатами та постійно поправляє сонцезахисні окуляри. Здається, хтось спробував взяти в неї автограф, але надто довгі нігті не дозволили Емі порадувати фанатів ініціалами.

"Камі Кардаш'ян на один день! Хто-небудь із такими нігтями взагалі щось робить?!" — пожартувала Емі Шумер у Instagram.

Як пише в Page Six, на Hulu Upfronts до Емі Шумер приєдналися Хлої Кардаш'ян, яка одягла обтягуючу яскраво-синю мінісукню від Alex Perry вартістю 1600 доларів і туфлі на шпильках від Tom Ford вартістю 1290 доларів, а також Кріс Дженер, одягнена в стильний класичний чорний брючний костюм.

"Вона моя дочка, і пора б усім про це дізнатися", — пожартувала 66-річна Кріс Дженер, звертаючись до Шумер.

Після заходу Емі переодяглася у звичайний одяг, відмовившись від підборів на користь пари чорних балеток. Особисті речі акторка носила із собою в рюкзаку.

Як писав раніше Фокус, Емі Шумер цього року була ведучою на церемонії вручення премії "Оскар" разом із Реджиною Голл і Вандою Сайкс. Для цієї тріумфальної події актриса обрала досить дивну сукню, яка їй зовсім не пасувала.

Також Фокус розповідав про те, що Емі Шумер народила свого первістка в один день із герцогинею Сассекською Меган Маркл. Акторка навіть пожартувала, що на світ з'явилася "королівська дитина". Для 37-річної актриси та її чоловіка, шеф-кухаря Кріса Фішера, це перше маля. Емі Шумер важко переносила вагітність і активно ділилася своїм непростим досвідом у соцмережах.