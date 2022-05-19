Кличте мене Кемі Кардаш'ян. Емі Шумер приміряла новий образ

Акторка на один день стала Кім Кардаш'ян.

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Американська акторка та комікиня Емі Шумер на один день перетворилася на Кім Кардаш'ян, щоб з'явитися в новому образі на Hulu Upfronts 2022 року. Про це повідомили Page six.

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Для цього Емі Шумер прикріпила до свого волосся довгий штучний хвіст, одягла світло-блакитний блейзер поверх боді кольору мокко, широкі джинси з потертостями та босоніжки на високих підборах. Аутфіт у стилі сімейства Кардаш'ян доповнили величезні сережки-кільця, гігантські дзеркальні сонцезахисні окуляри та неймовірно довгі нігті.

Актриса поділилася в Instagram відео, на якому вона в новому образі виходить із готелю Four Seasons у Нью-Йорку, фотографується з фанатами та постійно поправляє сонцезахисні окуляри. Здається, хтось спробував взяти в неї автограф, але надто довгі нігті не дозволили Емі порадувати фанатів ініціалами.

"Камі Кардаш'ян на один день! Хто-небудь із такими нігтями взагалі щось робить?!" — пожартувала Емі Шумер у Instagram.

Як пише в Page Six, на Hulu Upfronts до Емі Шумер приєдналися Хлої Кардаш'ян, яка одягла обтягуючу яскраво-синю мінісукню від Alex Perry вартістю 1600 доларів і туфлі на шпильках від Tom Ford вартістю 1290 доларів, а також Кріс Дженер, одягнена в стильний класичний чорний брючний костюм.

"Вона моя дочка, і пора б усім про це дізнатися", — пожартувала 66-річна Кріс Дженер, звертаючись до Шумер.

Після заходу Емі переодяглася у звичайний одяг, відмовившись від підборів на користь пари чорних балеток. Особисті речі акторка носила із собою в рюкзаку.

Як писав раніше Фокус, Емі Шумер цього року була ведучою на церемонії вручення премії "Оскар" разом із Реджиною Голл і Вандою Сайкс. Для цієї тріумфальної події актриса обрала досить дивну сукню, яка їй зовсім не пасувала.

Також Фокус розповідав про те, що Емі Шумер народила свого первістка в один день із герцогинею Сассекською Меган Маркл. Акторка навіть пожартувала, що на світ з'явилася "королівська дитина". Для 37-річної актриси та її чоловіка, шеф-кухаря Кріса Фішера, це перше маля. Емі Шумер важко переносила вагітність і активно ділилася своїм непростим досвідом у соцмережах.