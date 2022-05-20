Сочная свинина с хрустящей корочкой по рецепту Евгения Клопотенко

Блюдо из ветчины одинаково вкусное как в горячем виде, так и в холодном.

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Запеченная в духовке ветчина – одно из самых вкусных и простых в приготовлении мясных блюд. Если следовать нескольким рекомендациям от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, можно получить отличный результат, порадовав себя и гостей.

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Первое — для получения хрустящей золотистой корочки сначала отварите мясо, а после запекайте в духовке.

Второй — предварительно замочите свинину в солевом растворе на шесть-восемь часов. В маринаде мясо станет нежным.

Третье — обязательно смажьте мясо соусом, прежде чем отправить в духовку. Чтобы сделать глазированную корочку, добавьте в соус сахар или мед.

Четвертое — лучше смазывайте мясо за 15 минут до конца приготовления, чтобы корочка не пригорела.

Пятое — прежде чем разрезать готовую ветчину, дайте ей постоять 15-20 минут, тогда она останется более сочной.

Ингредиенты:

1 кг свинины "яблочко"

2 звездочки бадьяна

3 бутона гвоздики

3 лавровых листа

1 ч. л. зерен кориандра

3 ст. л. сладкой горчицы

½ ч. л. хлопьев перца чили

1 л воды

60 г соли (для рассола)

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления ветчины. Для блюда берите ту часть свинины, которая называется "яблочко". По слова шеф-повара, именно она отлично подойдет для сочной ветчины.

Посолите и поперчите мясо, свяжите его кулинарной веревкой, чтобы у готовой ветчины была плотную структуру. Если у вас есть время, предварительно замочите свинину в солевом растворе на ночь. Тогда мясо будет более сочным. Для этого растворите 60 г соли в 1 литре воды и положите туда перевязанное веревкой мясо. Если у вас нет времени, пропустите этот шаг.

Подготовленное мясо положите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте две звездочки бадьяна, три бутона гвоздики, три лавровых листа и одну чайную ложку кориандра. Варите свинину на минимальном огне в течение двух часов.

Достаньте из кастрюли отваренное мясо, дайте ему остыть. Смажьте свинину тремя столовыми ложками сладкой горчицы со всех сторон. Используйте для этого кулинарную кисточку. Также посыпьте мясо хлопьями перца чили. Для этого будет достаточно ½ чайной ложки приправы.

В это время разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте блюдо в разогретой духовке в течение 20 минут до готовности. В середине не должно быть крови, но и не пересушите мясо. Подавайте ветчину горячей или холодной, порезав ломтиками. Приятного аппетита!

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