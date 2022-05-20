Соковита свинина зі хрусткою скоринкою за рецептом Євгена Клопотенка

Страва з шинки однаково смачна як у гарячому вигляді, так і в холодному.

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Запечена в духовці шинка — одна з найсмачніших і найпростіших у приготуванні м'ясних страв. Якщо дотримуватися кількох рекомендацій від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, можна отримати чудовий результат, порадувавши себе та гостей.

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Перше — для отримання хрусткої золотистої скоринки спочатку відваріть м'ясо, а потім запікайте в духовці.

Другий — попередньо замочіть свинину в сольовому розчині на шість-вісім годин. У маринаді м'ясо стане ніжним.

Третє — обов'язково змастіть м'ясо соусом, перш ніж відправити в духовку. Щоб зробити глазуровану скоринку, додайте в соус цукор чи мед.

Четверте — краще змащуйте м'ясо за 15 хвилин до кінця приготування, щоб скоринка не пригоріла.

П'яте — перш ніж розрізати готову шинку, дайте їй постояти 15-20 хвилин, тоді вона залишиться соковитішою.

Складові:

1 кг свинини "яблучко"

2 зірочки бодяну

3 бутони гвоздики

3 лаврові листи

1 ч. л. зерен коріандру

3 ст. л. солодкої гірчиці

½ ч. л. пластівців перцю чилі

1 л води

60 г солі (для розсолу)

сіль і перець до смаку

Покроковий рецепт:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування шинки. Для страви беріть ту частину свинини, яка називається "яблучко". За словами шеф-кухаря, саме вона чудово підійде для соковитої шинки.

Посоліть і поперчіть м'ясо, зв'яжіть його кулінарним мотузком, щоб у готової шинки була щільна структура. Якщо у вас є час, замочіть свинину в сольовому розчині на ніч. Тоді м'ясо буде соковитішим. Для цього розчиніть 60 г солі в 1 літрі води та покладіть туди перев'язане мотузкою м'ясо. Якщо ви не маєте часу, пропустіть цей крок.

Підготовлене м'ясо покладіть у каструлю та залийте водою. Додайте дві зірочки бодяну, три бутони гвоздики, три лаврові листи й одну чайну ложку коріандру. Варіть свинину на мінімальному вогні протягом двох годин.

Дістаньте з каструлі відварене м'ясо, дайте йому охолонути. Змастіть свинину трьома столовими ложками солодкої гірчиці з усіх боків. Використовуйте для цього кулінарний пензлик. Також посипте м'ясо пластівцями перцю чилі. Для цього буде достатньо 1/2 чайної ложки приправи.

У цей час розігрійте духовку до 200 градусів. Запікайте страву в розігрітій духовці протягом 20 хвилин до готовності. Всередині не повинно бути крові, але й не пересушіть м'ясо. Подавайте шинку гарячою або холодною, порізавши скибочками. Смачного!

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