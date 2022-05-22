Кортни Кардашьян снова сыграла свадьбу. В этот раз в Италии

Звезда реалити-шоу в третий раз обменялась свадебными клятвами со своим избранником Трэвисом Баркером

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Кортни Кардашьян, старшая сестра Ким и Хлои Кардашьян, устроила еще одну свадебную церемонию на итальянском курорте Портофино, снова обменявшись свадебными клятвами со своим возлюбленным Трэвисом Баркером. Эта церемония стала уже третьей. Об этом пишет Daily Mail.

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Хоть сама церемония, которую 43-летняя Кортни и ее знаменитое семейство устроили на исторической вилле Кастелло Браун, и была закрытой, но Портофино – небольшой город и в Сеть просочилось множество подробностей.

Известно, что к алтарю Кортни шла под Ave Maria Франца Шуберта, а ее наряд создавали Дольче и Габбана, как и ее первое свадебное платье.

[ + – ] Кортни Кардашьян с сыном Рейном и Трэвисом Баркером Фото: Backgrid

Итальянский наряд состоял из черного мини-платья, украшенного изображением Мадонны и длинной черной вуали с синим кружевом. Свой наряд Кортни дополнила туфлями на шпильке.

Трэвис Баркер нарядился в некое подобие сатаны, а прочие гости выбрали себе наряды по вкусу, судя по всему, строгого дресс-кода на церемонии не было.

Так, Ким Кардашьян появилась в бежевом открытом комбинезоне, а сын Кортни – Рейн и вовсе был одет в пижаму.

[ + – ] Ким Кардашьян с дочерью и племянницей Фото: GC IMAGES

Впрочем, фото с самой церемонии в Сети еще не появились, так что не исключено, что Кортни сменила наряд. Прошла праздничная вечеринка в саду виллы, который украсили алыми розами в золотых вазах и десятками свечей, спонсорами мероприятия выступил модный дом Dolce & Gabbana в рамках эксклюзивной сделки, а снимали ее, кроме приглашенных фотографов еще и оператор дрона.

[ + – ] Кортни Кардашьян и ее черное свадебное платье Фото: Instagram kourtneykardash [ + – ] Кортни Кардашьян и ее черное свадебное платье Фото: Instagram kourtneykardash

Напомним, Кортни и Трэвис устроили церемонию в Вегасе, но она не имела юридической силы, так как у них не было всех нужных документов. Они обвенчались в Санта-Барбаре в мае, однако мероприятие вышло не слишком роскошным. Надо думать, что итальянская церемония затмит предыдущую.

Для Кортни это не первые серьезные отношения. С 2006 по 2015 год она состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У Кортни и Скотта есть трое детей: Мэйсон, Пенелопа и Рейн. Также у нее был роман с боксером Юнесом Бенджемом. С Трэвисом роман начался еще в 2020, однако, как пара они дебютировали на красной ковровой дорожке VMA в сентябре прошлого года.