Кортні Кардаш'ян знову зіграла весілля. Цього разу в Італії

Зірка реаліті-шоу втретє обмінялася весільними клятвами зі своїм обранцем Тревісом Баркером.

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Кортні Кардаш'ян, старша сестра Кім та Хлої Кардаш'ян, влаштувала ще одну весільну церемонію на італійському курорті Портофіно, знову обмінявшись весільними клятвами зі своїм коханим Тревісом Баркером. Ця церемонія стала вже третьою. Про це пише Daily Mail.

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Хоча сама церемонія, яку 43-річна Кортні та її знамените сімейство влаштували на історичній віллі Кастелло Браун, була закритою, але Портофіно — невелике місто і в мережу просочилося безліч подробиць.

Відомо, що до вівтаря Кортні йшла під Ave Maria Франца Шуберта, а її вбрання створювали Дольче та Габбана, як і її першу весільну сукню.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян із сином Рейном і Тревісом Баркером Фото: Backgrid

Італійське вбрання складалося з чорної мінісукні, прикрашеної зображенням Мадонни та довгої чорної вуалі з синім мереживом. Своє вбрання Кортні доповнила туфлями на шпильці.

Тревіс Баркер нарядився в якусь подобу сатани, а інші гості вибрали собі вбрання за смаком, зважаючи на все, суворого дрес-коду на церемонії не було.

Так, Кім Кардаш'ян з'явилася у бежевому відкритому комбінезоні, а син Кортні — Рейн узагалі був одягнений у піжаму.

[ + – ] Кім Кардаш'ян із дочкою та племінницею Фото: кардашьян

Утім, фото із самої церемонії в мережі ще не з'явилися, тому не заперечується, що Кортні змінила вбрання. Пройшла святкова вечірка в саду вілли, який прикрасили яскраво-червоними трояндами в золотих вазах і десятками свічок, спонсорами заходу став модний будинок Dolce & Gabbana в межах ексклюзивної угоди, а знімали її, окрім запрошених фотографів ще й оператор дрону.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян та її чорна весільна сукня Фото: Instagram kourtneykardash [ + – ] Кортні Кардаш'ян та її чорна весільна сукня Фото: Instagram kourtneykardash

Нагадаємо, Кортні та Тревіс влаштували церемонію у Вегасі, але вона не мала юридичної сили, бо в них не було всіх потрібних документів. Вони повінчалися в Санта-Барбарі у травні, проте захід вийшов не надто розкішним. Треба думати, що італійська церемонія затьмарить попередню.

Для Кортні це перші серйозні стосунки. З 2006 по 2015 рік вона була у цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дисіком. У Кортні та Скотта є троє дітей: Мейсон, Пенелопа та Рейн. Також у неї був роман із боксером Юнесом Бенджемом. З Тревіс роман почався ще в 2020 році, однак, як пара вони дебютували на червоній килимовій доріжці VMA у вересні минулого року.