Бренд Levi's окончательно уходит с рынка России

Ранее сеть временно прекратила работу в РФ.

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Бренд джинсовой одежды Levi's окончательно уходит с рынка России после 29 лет сотрудничества. Об этом сообщает Коммерсантъ.

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Компания Levi Strauss&Co объявила об окончательном прекращении своей работы на рынке РФ. Бренд остановил поставку товаров, а останки планируют реализовать через другие площадки.

"Сеть продажи джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес", — отмечает издание.

Вероятно, одним из потенциальных покупателей бренда в РФ станет турецкая фирма Fiba Holding AS, владеющая в России брендами Gap, Marks&Spencer и Banana Republic.

Сеть джинсовой одежды 7 марта 2022 объявила о временном прекращении своей деятельности на рынке РФ, однако в настоящее время уже известно об окончательной остановке сотрудничества Levi's и российского рынка.

Напомним, после начала полномасштабной российской военной агрессии на территории Украины значительная часть мировых брендов покинула РФ, в том числе марки одежды, фастфуда и автомобилей.

Накануне известнейший бренд фастфуда в мире объявил об окончательном прекращении работы на территории России. Ранее рестораны McDonald's продолжали работать в нескольких городах РФ.