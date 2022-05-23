Levi's остаточно йде з ринку РФ

Раніше мережа тимчасово припинила роботу в РФ.

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Бренд джинсового одягу Levi’s остаточно йде з ринку Росії після 29 років співпраці. Про це повідомляє Комерсант.

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Компанія Levi Strauss & Co оголосила про остаточне припинення своєї роботи на ринку РФ. Бренд зупинив постачання товарів, а останки планують реалізувати через інші майданчики.

"Мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co вирішила остаточно покинути російський ринок після 29 років роботи. Компанія зупинила постачання товарів та шукає покупців на роздрібний бізнес", — зазначає видання.

Ймовірно, одним з потенційним покупців бренду в РФ стане турецька фірма Fiba Holding A.S, яка володіє в Росії брендами Gap, Marks & Spencer та Banana Republic.

Мережа джинсового одягу 7 березня 2022 оголосила про тимчасове припинення своєї діяльності на ринку РФ, проте наразі вже відомо про остаточну запинку співпраці Levi’s та російського ринку.

Нагадаємо, після початку повномасштабної російської військової агресії на території України значна частина світових брендів покинула РФ, зокрема марки одягу, фастфуду та автомобілів.

Напередодні найвідоміший бренд фастфуду у світі оголосив про остаточне припинення роботи на території Росії. Раніше ресторани McDonald's продовжували працювати у кількох містах РФ.