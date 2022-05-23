Мс вместо McDonald's: что придет на смену американскому бренду, покинувшему Россию

В самой компании подобное название опровергают, как и отрицают, что знаменитая желтая буква бренда McDonald's будет использоваться и дальше.

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's покидает российский рынок и продает бизнес в стране, сообщает Forbes со ссылкой на компанию. На данный момент процесс продажи бизнеса McDonald's уже запущен, а новый владелец не сможет использовать название, логотип, торговый знак и традиционные названия из меню McDonald's.

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"Дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", – заявили в компании.

По информации Ксении Собчак, McDonald’s в России теперь будет называться Mс. В своем телеграмм-канале она ссылается на источник "Известий".

"Эти две латинские буквы будут и на вывеске заведений, причем "M" скорее всего останется фирменной и привычной нашему глазу. В разработке проекта принимала участие головная команда McDonald’s. Меню принципиально не изменится, названия будут максимально приближены к оригинальным. Источник предположил, что у американской компании есть опцион — через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно", – пишет Собчак.

В свою очередь гендиректор компании в РФ Олег Пароев утверждает, что желтую букву "М" не планируют сохранять в новом бренде McDonald's в России, а все вывески демонтируют. Процесс уже идет, о чем свидетельствует видео из Москвы, где возле одного из ресторанов убирают символ McDonald's.

Пароев добавил, что название "Mc" даже не рассматривается.

В компании уточнила, что намерена обеспечить выплату зарплат сотрудникам до закрытия сделки. По словам гендиректора компании Криса Кемпчински, в сети работают 62 тыс. сотрудников.

Компания работала в РФ более 30 лет, создав сеть из 850 ресторанов. Однако военная агрессия России против Украины стала причиной того, что McDonald's решил покинуть эту страну.

Напомним, о своем уходе с российского рынка сообщила и компания Starbucks. Все сотрудники, а это 1084 человека, будут сокращены в течение 3 месяцев.