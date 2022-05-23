Мс замість McDonald's: що прийде на зміну американському бренду, що залишив Росію

У самій компанії таку назву спростовують, як і заперечують, що знаменита жовта літера бренду McDonald's буде використовуватись і надалі.

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's залишає російський ринок і продає бізнес у країні, повідомляє Forbes із посиланням на компанію. Наразі процес продажу бізнесу McDonald's уже запущено, а новий власник не зможе використати назву, логотип, торговий знак і традиційні назви з меню McDonald's.

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"Наступне володіння бізнесом у Росії більше недоцільне та не відповідає цінностям McDonald's", — заявили в компанії.

За інформацією Ксенії Собчак, McDonald's у Росії тепер називатиметься Мс. У своєму телеграм-каналі вона посилається на джерело "Известий".

"Ці дві латинські літери будуть і на вивісці закладів, причому "M", швидше за все, залишиться фірмовою та звичною для нашого ока. У розробці проєкту брала участь головна команда McDonald's. Меню принципово не зміниться, назви будуть максимально наближені до оригінальних. Джерело припустило, що в американській компанії є опціон — через кілька років вона зможе викупити свої активи назад", — пише Собчак.

У свою чергу, гендиректор компанії в РФ Олег Пароєв стверджує, що жовту літеру "М" не планують зберігати в новому бренді McDonald's в Росії, а всі вивіски демонтують. Процес уже йде, про що свідчить відео з Москви, де біля одного з ресторанів забирають символ McDonald's.

Пароєв додав, що назва "Mc" навіть не розглядається.

У компанії уточнила, що має намір забезпечити виплату зарплат працівникам до закриття угоди. За словами гендиректора компанії Кріса Кемпчинського, у мережі працюють 62 тис. співробітників.

Компанія працювала в РФ понад 30 років, створивши мережу з 850 ресторанів. Проте військова агресія Росії проти України спричинила те, що McDonald's вирішив покинути цю країну.

Нагадаємо, про свій вихід із російського ринку повідомила й компанія Starbucks. Усі співробітники, а це 1084 особи, будуть скорочені протягом 3 місяців.