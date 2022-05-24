Никола Пельтц раскрыла свадебное послание матери, которое заставило ее расплакаться

Клаудия Пельтц вышила на платье дочери трогательные слова.

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27-летняя актриса Никола Пельтц недавно вышла замуж за старшего сына Дэвида Бекхэма, 23-летнего Бруклина. Знаменитость рассказывала, что в ее роскошном свадебном платье от дизайнера модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли было сентиментальное послание от ее матери Клаудии, но до сих пор она не раскрывала его содержание.

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На днях Никола дала интервью изданию Vogue, в котором поделилась трогательными подробностями этой истории. Оказалось, что накануне свадьбы мама Николы попросила швею незаметно вышить голубыми нитками на платье дочери послание со словами: "Никола, мое сердце". Ты — это я, я — это ты. Всю мою любовь, всю мою жизнь, моя красивая девочка, внутри и снаружи. Люблю, мама".

Невеста призналась, что совершенно не знала о сердечном послании, которое мама оставила в ее платье, пока не вышла замуж за старшего сына Дэвида и Виктории Бэкхем.

"Я счастлива, что она показала мне это после церемонии, потому что я просто расплакалась", — сказала актриса.

Напомним, для свадебной церемонии с Бруклином Бекхэмом Никола Пельтц выбрала приталенное платье от Valentino с открытой спиной и развевающимся шлейфом. Образ завершали элегантные перчатки из французского кружева и туфли на платформе с квадратным носком. По словам стилиста Лесли Фремара, простота этого платья была великолепна, оно не требовало чрезмерной детализации, чтобы быть грандиозным. Позже супруг Николы Пельтц признался, что почувствовал, как у него перехватило дыхание, когда он увидел возлюбленную в свадебном платье.

Фокус ранее рассказывал, что сын звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм и его супруга, начинающая актриса, модель и наследница миллиардного состояния Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года. Пара несколько раз откладывала церемонию из-за пандемии коронавируса. Роскошная свадьба прошла в имении родителей Николы в Палм-Бич, Флорида, США. Стоимость торжества оценили примерно в четыре миллиона долларов.

На свадебной церемонии были друзья пары из США и Великобритании. Среди гостей были Мел Си из Spice Girl, актриса Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс, знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи.