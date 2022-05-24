Нікола Пельтц розкрила весільне послання матері, яке змусило її розплакатися

Клаудія Пельтц вишила на сукні дочки зворушливі слова.

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27-річна актриса Нікола Пельтц нещодавно вийшла заміж за старшого сина Девіда Бекхема, 23-річного Брукліна. Знаменитість розповідала, що у її розкішній весільній сукні від дизайнера модного будинку Valentino П'єрпаоло Піччолі було сентиментальне послання від її матері Клаудії, але досі вона не розкривала його змісту.

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Днями Нікола дала інтерв'ю виданню Vogue, у якому поділилася зворушливими подробицями цієї історії. Виявилося, що напередодні весілля мама Ніколи попросила швачку непомітно вишити блакитними нитками на сукні дочки послання зі словами: "Ніколо, моє серце". Ти це я, я це ти. Вся моя любов, все моє життя, моя красива дівчинка, всередині і зовні. Люблю, мама".

Наречена зізналася, що зовсім не знала про сердечне послання, яке мама залишила в її сукні, поки не вийшла заміж за старшого сина Девіда та Вікторії Бекхем.

"Я щаслива, що вона показала це мені після церемонії, тому що я просто розплакалася", — сказала актриса.

Нагадаємо, для весільної церемонії з Брукліном Бекхемом Нікола Пельтц обрала приталену сукню від Valentino з відкритою спиною і шлейфом. Образ завершували елегантні рукавички з французького мережива та туфлі на платформі з квадратним носком. За словами стиліста Леслі Фремара, простота цієї сукні була чудова, вона не вимагала надмірної деталізації, щоб бути грандіозною. Пізніше чоловік Ніколи Пельтц зізнався, що відчув, як у нього перехопило подих, коли він побачив кохану у весільній сукні.

Фокус раніше розповідав, що син зіркової пари Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін Бекхем та його дружина, акторка, модель і спадкоємиця мільярдного статку Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022 року. Пара кілька разів відкладала церемонію через пандемію коронавірусу. Розкішне весілля пройшло у маєтку батьків Ніколи у Палм-Біч, Флорида, США. Вартість урочистостей оцінили приблизно в чотири мільйони доларів.

На весільній церемонії були друзі пари із США та Великобританії. Серед гостей були Мел Сі зі Spice Girl, актриса Єва Лонгорія, тенісистка Серена Вільямс, знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі.