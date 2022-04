З'явилися перші фото з весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Пара одружилася в маєтку батьків Ніколи в Палм-Біч, Флорида. На нареченій була сукня від Valentino.

Бруклін Бекхем, син зіркової пари Девіда і Вікторії Бекхем, а також акторка-початківиця, модель і спадкоємиця мільярдного статку Нікола Пельтц поєдналися законним шлюбом. Пара кілька разів відкладала церемонію через пандемію, але, нарешті, Бруклін і Нікола обмінялися весільними клятвами. Про це пише Daily Mail.

Церемонія була закрита для преси, тому офіційних знімків варто очікувати пізніше, але вже відомо, що вона пройшла в маєтку батьків Ніколи в Палм-Біч, Флорида, США. Коштувала церемонія щонайменше 4 мільйони доларів.

Фото: The Daily Mail

[ + – ] Нікола Пельтц у весільній сукні перед церемонією Фото: The Daily Mail

На урочистість з'їхалися друзі пари із США та Великобританії. Серед запрошених були помічені Мел Сі зі Spice Girl, акторка Єва Лонгорія, тенісистка Серена Вільямс, знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі та, звичайно, батьки нареченого та нареченої: Девід і Вікторія Бекхеми, а також бізнесмен-мільярдер Нельсон Пельтц.

Церемонія за іудейським обрядом пройшла у спеціально встановленому наметі в саду з видом на океан. На нареченій була сукня від Valentino і вуаль із мереживом. Щоб вбрання було бездоганним, Нікола двічі літала до Риму для зустрічі з дизайнером П'єрпаоло Піччолі.

Наслідуючи традиції, Бруклін розбив підбором обгорнуту серветкою склянку після того, як його та Ніколу одружив рабин. А потім молодята обмінялися довгим шестисекундним поцілунком. Відомо, що з боку нареченого було шість дружок, зокрема його брат Круз, а серед шести подружок нареченої була також молодша сестра Брукліна — Харпер Бекхем.

[ + – ] Харпер Бекхем (у центрі) на весіллі старшого брата Фото: The Daily Mail

[ + – ] Гості на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц Фото: The Daily Mail

З чуток, Бруклін підписав шлюбний договір перед весіллям. Адже, хоч статки його батьків і становлять майже півмільярда доларів, але статки батька Ніколи щонайменше втричі більші.

Після офіційної частини церемонії 300 гостей перемістилися до банкетного намету, де Бруклін і Нікола станцювали свій перший танець під композицію Only Fools Rush In Елвіса Преслі. Другий танець вони виконали під Stand By Me.

[ + – ] Подружки нареченої прикривають наречену від папараці Фото: The Daily Mail

Діджеєм на вечірці був, за чутками, репер Снуп Дог, а святкову вечерю готував шеф-кухар Т'єррі Ізамбер із Маямі, який раніше працював із Біллом Клінтоном.

[ + – ] Єва Лонгорія та Серена Вільямс на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц Фото: The Daily Mail

Нагадаємо, 23-річний Бруклін і 27-річна Нікола почали зустрічатися у 2020 році, а познайомилися вони двома роками раніше. Бруклін розповідав, що дуже хвилювався, коли робив пропозицію своїй коханій, і навіть не міг відкрити вино з першого разу.

На весіллі також очікувалася присутність принца Гаррі та Меган Маркл. Але невідомо, чи вони прийняли пропозицію. Останнім часом герцоги Сасекські рідко залишають свій маєток у Каліфорнії.