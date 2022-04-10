Разделы
Материалы
Стиль жизни

Появились первые фото со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

18
бруклин бекхэм, никола пельтц, свадьба, свадьба 2022, платье валентино
Фото: Getty Images | Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Пара сочеталась браком в имении родителей Николы в Палм-Бич, Флорида. На невесте было платье от Valentino

Бруклин Бекхэм, сын звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм, а также начинающая актриса, модель и наследница миллиардного состояния Никола Пельтц сочетались законным браком. Пара несколько раз откладывала церемонию из-за пандемии, но, наконец, Бруклин и Никола обменялись свадебными клятвами. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония была закрыта для прессы, так что официальных снимков стоит ожидать позже, но уже известно, что она прошла в имении родителей Николы в Палм-Бич, Флорида, США. Стоила церемония не менее 4 миллионов долларов.

бруклин бекхэм, никола пельтц, свадьба, свадьба 2022, платье валентино
Фото: The Daily Mail
бруклин бекхэм, никола пельтц, свадьба, свадьба 2022, платье валентино
Никола Пельтц в свадебном платье перед церемонией
Фото: The Daily Mail

На торжество съехались друзья пары из США и Великобритании. Среди приглашенных были замечены Мел Си из Spice Girl, актриса Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс, знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи и, конечно, родители жениха и невесты: Дэвид и Виктория Бекхэмы, а также бизнесмен-миллиардер Нельсон Пельтц.

Церемония по иудейскому обряду прошла в специально установленном шатре в саду с видом на океан. На невесте было платье от Valentino и вуаль с кружевом. Чтобы наряд был безупречным, Никола дважды летала в Рим для встречи с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли.

Следуя традиции, Бруклин разбил каблуком обернутый салфеткой стакан после того, как его и Николу поженил раввин. А затем молодожены обменялись долгим шестисекундным поцелуем. Известно, что со стороны жениха было шесть дружек, в том числе и его брат Круз, а среди шести подружек невесты была также младшая сестра Бруклина – Харпер Бекхэм.

бруклин бекхэм, никола пельтц, свадьба, свадьба 2022, платье валентино, харпер бекхэм
Харпер Бекхэм (в центре) на свадьбе старшего брата
Фото: The Daily Mail
бруклин бекхэм, никола пельтц, свадьба, свадьба 2022, платье валентино
Гости на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Фото: The Daily Mail

По слухам, Бруклин подписал брачный договор перед свадьбой. Ведь, хоть состояние его родителей и составляет около полумиллиарда долларов, но состояние отца Николы по меньшей мере в три раза больше.

После официальной части церемонии 300 гостей переместились в банкетный шатер, где Бруклин и Никола станцевали свой первый танец под композицию Only Fools Rush In Элвиса Пресли. Второй танец они исполнили под Stand By Me.

бруклин бекхэм, никола пельтц, свадьба
Подружки невесты прикрывают невесту от папарацци
Фото: The Daily Mail

Диджеем на вечеринке был, по слухам, рэпер Снуп Дог, а праздничный ужин готовил шеф-повар Тьерри Изамбер из Майами, который ранее работал с Биллом Клинтоном.

ева лонгория, серена уильямс, свадьба бекхэма
Ева Лонгория и Серена Уильямс на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Фото: The Daily Mail

Напомним, 23-летний Бруклин и 27-летняя Никола начали встречаться в 2020 году, а познакомились они двумя годами ранее. Бруклин рассказывал, что очень волновался, делая предложение своей возлюбленной, и даже не мог открыть вино с первого раза.

На свадьбе также ожидалось присутствие принца Гарри и Меган Маркл. Но неизвестно, приняли ли они предложение. В последнее время герцоги Сассекские редко покидают свое имение в Калифорнии.