Появились первые фото со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Пара сочеталась браком в имении родителей Николы в Палм-Бич, Флорида. На невесте было платье от Valentino

Бруклин Бекхэм, сын звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм, а также начинающая актриса, модель и наследница миллиардного состояния Никола Пельтц сочетались законным браком. Пара несколько раз откладывала церемонию из-за пандемии, но, наконец, Бруклин и Никола обменялись свадебными клятвами. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония была закрыта для прессы, так что официальных снимков стоит ожидать позже, но уже известно, что она прошла в имении родителей Николы в Палм-Бич, Флорида, США. Стоила церемония не менее 4 миллионов долларов.

На торжество съехались друзья пары из США и Великобритании. Среди приглашенных были замечены Мел Си из Spice Girl, актриса Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс, знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи и, конечно, родители жениха и невесты: Дэвид и Виктория Бекхэмы, а также бизнесмен-миллиардер Нельсон Пельтц.

Церемония по иудейскому обряду прошла в специально установленном шатре в саду с видом на океан. На невесте было платье от Valentino и вуаль с кружевом. Чтобы наряд был безупречным, Никола дважды летала в Рим для встречи с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли.

Следуя традиции, Бруклин разбил каблуком обернутый салфеткой стакан после того, как его и Николу поженил раввин. А затем молодожены обменялись долгим шестисекундным поцелуем. Известно, что со стороны жениха было шесть дружек, в том числе и его брат Круз, а среди шести подружек невесты была также младшая сестра Бруклина – Харпер Бекхэм.

По слухам, Бруклин подписал брачный договор перед свадьбой. Ведь, хоть состояние его родителей и составляет около полумиллиарда долларов, но состояние отца Николы по меньшей мере в три раза больше.

После официальной части церемонии 300 гостей переместились в банкетный шатер, где Бруклин и Никола станцевали свой первый танец под композицию Only Fools Rush In Элвиса Пресли. Второй танец они исполнили под Stand By Me.

Диджеем на вечеринке был, по слухам, рэпер Снуп Дог, а праздничный ужин готовил шеф-повар Тьерри Изамбер из Майами, который ранее работал с Биллом Клинтоном.

Напомним, 23-летний Бруклин и 27-летняя Никола начали встречаться в 2020 году, а познакомились они двумя годами ранее. Бруклин рассказывал, что очень волновался, делая предложение своей возлюбленной, и даже не мог открыть вино с первого раза.

На свадьбе также ожидалось присутствие принца Гарри и Меган Маркл. Но неизвестно, приняли ли они предложение. В последнее время герцоги Сассекские редко покидают свое имение в Калифорнии.