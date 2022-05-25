Принц на подходе. Наследник дома Романовых сообщил о беременности жены

Впрочем, право на российский престол Великого князя Георгия оспаривают иные представители династии Романовых

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Великий князь Георгий, чья роскошная свадьба в прошлом году в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге стала главным событием осени в РФ, и его супруга княгиня Виктория ждут первенца. Наследник должен появиться на свет осенью. Об этом князь сообщил в Instagram.

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О беременности княгини 21 мая сообщает Российский императорский дом. "Ее Светлость пребывает в добром здравии и на данный момент не намерена отменять или откладывать какие-либо запланированные мероприятия, хотя вполне может ограничить принятие новых обязательств по мере приближения осени", — рассказали в семействе Романовых.

[ + – ] Князь Георгий Романов с женой Фото: Instagram grand_duke_george_of_russia

Также отмечается, что мать Георгия — Великая Княгиня Мария Владимировна "с великой радостью и благодарностью Богу восприняла это известие". Виктории 40 лет, князю — 41 год. Имя Виктории жена князя приняла, после того, как приняла крещение в прошлом году. До этого она носила имя Ребекки Беттарини. Ее отец – посол Италии в Бельгии.

В прошлом году князь Георгий и Ребекка обвенчались в Исаакиевском соборе. Это была первая за 120 лет свадьба члена династии Романовых в России.

[ + – ] Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини Фото: ТАСС

Георгий Романов — сын Марии Романовой и прусского принца Франца-Вильгельма Гогенцоллерна. Любопытно, что Георгий Владимирович является 140-м в очереди на Британский престол, потому что является дальним родственником королевы Виктории, впрочем, как и большинство европейских монархов.

Но его шансы на российский престол еще более призрачные. Организация "Объединение членов рода Романовых", объединяющая большинство потомков императорской фамилии, не признает "Российский Императорский дом", к которому принадлежит Георгий Романов.

[ + – ] Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

Прадед Георгия, Великий князь Кирилл Владимирович был лишен Николаем II прав на престол. Это произошло вследствие неразрешенного императором брака на разведенной кузине. Также и Кирилл Владимирович самостоятельно отказался от своих прав в дни февральской революции, когда 1 марта 1917 года присягнул на верность революционным властям. Уже в изгнании он объявил себя императором. Николаю II он приходился двоюродным братом.