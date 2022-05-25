Принц на підході. Спадкоємець будинку Романових повідомив про вагітність дружини

Утім, право на російський престол Великого князя Георгія оскаржують інші представники династії Романових

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Великий князь Георгій, чиє розкішне весілля минулого року в Ісаакіївському соборі в Санкт-Петербурзі стала головною подією осені в РФ, і його дружина княгиня Вікторія чекає на первістка. Спадкоємець повинен народитися восени. Про це князь повідомив в Instagram.

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Про вагітність княгині 21 травня повідомляє Російський імператорський будинок. "Її Світлість перебуває в доброму здоров'ї і зараз не має наміру скасовувати або відкладати будь-які заплановані заходи, хоча цілком може обмежити прийняття нових зобов'язань у міру наближення осені", — розповіли в сімействі Романових.

[ + – ] Князь Георгій Романов із дружиною Фото: Instagram grand_duke_george_of_russia

Також наголошується, що мати Георгія — Велика Княгиня Марія Володимирівна "з великою радістю і вдячністю Богу сприйняла цю звістку". Вікторії 40 років, князю —41 рік. Ім'я Вікторії дружина князя прийняла після того, як прийняла хрещення минулого року. До цього вона мала ім'я Ребекки Беттаріні. Її батько — посол Італії у Бельгії.

Минулого року князь Георгій та Ребекка повінчалися в Ісаакіївському соборі. Це було перше за 120 років весілля члена династії Романових у Росії.

[ + – ] Весілля Георгія Романова та Ребекки Беттаріні Фото: ТАСС

Георгій Романов — син Марії Романової та прусського принца Франца-Вільгельма Гогенцоллерна. Цікаво, що Георгій Володимирович є 140-м у черзі на Британський престол, бо є далеким родичем королеви Вікторії, як і більшість європейських монархів.

Але його шанси на російський престол ще мізерніші. Організація "Об'єднання членів роду Романових", що об'єднує більшість нащадків імператорського прізвища, не визнає "Російський Імператорський дім", до якого належить Георгій Романов.

[ + – ] Весілля Георгія Романова та Ребекки Беттаріні Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

Прадід Георгія, Великий князь Кирило Володимирович був позбавлений Миколою ІІ прав на престол. Це сталося унаслідок недозволеного імператором шлюбу з розведеною кузиною. Також і Кирило Володимирович самостійно відмовився від своїх прав у дні лютневої революції, коли 1 березня 1917 року присягнув на вірність революційній владі. Вже у вигнанні він оголосив себе імператором. Він був двоюрідним братом Миколи II.