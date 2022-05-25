"Мисс мира-1994" Айшвария Рай выгуляла в Каннах платье-"клумбу"

Айшвария Рай уже 20 лет является гостем престижного международного кинофестиваля в Каннах.

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48-летняя индийская актриса и модель, "Мисс мира-1994" Айшвария Рай Баччан с 2002 года является постоянной гостьей Каннского фестиваля, выгуливая на ковровой дорожке сногсшибательные наряды. Будучи первой индийской актрисой, вошедшей в жюри Каннского кинофестиваля, она на протяжении многих лет украшала Французскую Ривьеру одними из самых изысканных сари и сшитыми на заказ платьями от кутюр. Не стал исключением и 75-й фестиваль, сообщает Vogue.

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В этот раз индийская суперзвезда выбрала для похода на премьеру фильма "Лучший стрелок: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли роскошный наряд с пышной юбкой от Dolce & Gabbana.

Она надела экстравагантное черном платье-корсет с плиссированными деталями и яркими цветами на рукаве и в разрезе юбки.

Довершали образ актрисы украшения Dolce & Gabbana Alta Gioielleria: серьги из белого и желтого золота с турмалинами "Рубеллит", голубыми сапфирами и бриллиантами, а также кольцо из желтого и белого золота с турмалинами "Рубеллит" и бриллиантами.

С помощью макияжа визажист подчеркнул красивые глаза Айшварии и губы. Волосы знаменитости с пробором собраны сверху в хвостик и распущены в стиле 2000-х.

Впервые Рай посетила Канны 20 лет назад после выхода картины "Девдас".

Напомним, ранее на красной дорожке Каннского кинофестиваля Кристен Стюарт появилась в экстравагантном наряде с кутюрного показа Chanel весна-лето 2022 года. На ней была красочная укороченная водолазка с длинными рукавами, белая юбка с огромным бантом спереди, а ансамбль завершали черные туфли-лодочки и подчеркнуто небрежная прическа.

Мы также писали, что 52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой ковровой дорожки на гала-концерте Celebration Of Women In Cinema Gala в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Она выбрала для выхода в свет платье цвета "нью-йоркский розовый" в пол из кутюрной коллекции Valentino, усыпанное темно-розовыми цветами. Образ Наоми дополнила элегантной прической собрав волосы в высокую прическу, а из украшений выбрала золотое колье и сережки.