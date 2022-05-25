"Міс світу-1994" Айшварія Рай вигуляла у Каннах сукню-"клумбу"

Айшварія Рай уже 20 років є гостем найпрестижнішого міжнародного кінофестивалю в Каннах.

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48-річна індійська акторка та модель, "Міс світу-1994" Айшварія Рай Баччан із 2002 року є постійною гостею Каннського фестивалю, вигулюючи на килимовій доріжці карколомні вбрання. Будучи першою індійською акторкою, яка увійшла до журі Канського кінофестивалю, вона протягом багатьох років прикрашала Французьку Рив'єру одними з найвишуканіших сарі та пошитими на замовлення сукнями від кутюр. Не став винятком і 75 фестиваль, повідомляє Vogue.

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Цього разу індійська суперзірка обрала для походу на прем'єру фільму "Найкращий стрілець: Маверік" із Томом Крузом у головній ролі розкішне вбрання з пишною спідницею від Dolce & Gabbana.

Вона одягла екстравагантну чорну сукню-корсет із плісованими деталями та яскравими квітами на рукаві та в розрізі спідниці.

Довершували образ акторки прикраси Dolce & Gabbana Alta Gioielleria: сережки з білого та жовтого золота з турмалінами "Рубелліт", блакитними сапфірами та діамантами, а також каблучка із жовтого та білого золота з турмалінами "Рубелліт" та діамантами.

За допомогою макіяжу візажист підкреслив красиві очі Айшварії та губи. Волосся знаменитості з проділом зібране зверху в хвостик і розпущене у стилі 2000-х.

Уперше Рай відвідала Канни 20 років тому після виходу картини "Девдас".

Нагадаємо, раніше на червоній доріжці Канського кінофестивалю Крістен Стюарт з'явилася в екстравагантному вбранні з кутюрного показу Chanel навесні-літо 2022 року. На ній була барвиста вкорочена водолазка з довгими рукавами, біла спідниця з величезним бантом спереду, а ансамбль завершували чорні туфлі-човники та підкреслено недбалу зачіску.

Ми також писали, що 52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл стала зіркою килимової доріжки на гала-концерті Celebration Of Women In Cinema Gala в межах 75-го кінофестивалю Канна, який пройшов у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Вона обрала для виходу у світ сукню кольору "нью-йоркський рожевий" у підлогу з кутюрної колекції Valentino, усипану темно-рожевими квітами. Образ Наомі доповнила елегантною зачіскою зібравши волосся у високу зачіску, а з прикрас вибрала золоте кольє і сережки.