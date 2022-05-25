Украинский дизайнер Эльвира Гасанова рассказала, что в ее доме жили оккупанты

Дизайнер, чьи наряды носят Мэй Маск и семейство Кардашьян, рассказала, что в ее доме жили российские солдаты, а в само здание попал снаряд

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Известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова, чьи вещи популярны и за рубежом и в Украине, смогла наведаться с мужем в свой дом в Буче. Она рассказала, что в нем жили российские оккупанты, а в верхний этаж попал снаряд.

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"Кто бы мог подумать, что мы будем благодарны, что в наш дом пробрались, кушали и какое-то время там жили орки, и сейчас я благодарю, что дом не спалили. Попал снаряд, ракета, снесено два этажа, но он не горел", — отметила дизайнер в публикации и показала фото.

Оказалось, что российские оккупанты оставили немало "сувениров", в частности, ящики со своими сухпайками.

Эльвира Гасанова сообщила, что в ее дом попал снаряд, который пробил крышу. В доме вылетели все окна и пробило перекрытия.

[ + – ] Сухпаек ВС РФ, найденный Эльвирой в ее доме Фото: Instagram gasanova_elvira [ + – ] Муж Гасановой в разрушенном доме Фото: Instagram gasanova_elvira

"Красиво, ничего не скажешь ! Благодарю русский мир! Мы видимо просили о спасении? Это наш дом. Во мне нет ненависти, и слез больше нет. Мы заработали на дом честным трудом и никого не просили нас спасать. Гореть вам всей страной", — высказалась Эльвира.

[ + – ] Дом Эльвиры Гасановой в Буче

Ранее дизайнер сообщала, что мастерицы ее модного дома шьют бронежилеты для ВСУ, помогая армии.

А в мирное время ее вещи надевали Александр Усик с женой, чей дом, к слову, также пострадал от оккупантов, Юлия Санина и Александра Зарицкая. Солистка группы KAZKA в начале мая вернулась из США и сообщила, что ее дом под Гостомелем ограбили оккупанты. Вынесли технику и ценные вещи: 30-килограммовую колонку и даже микрофон, который потеряли по дороге.

"Мне не жаль вещей, просто неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Чувство, что туда ворвались, в твой дом, в твою крепость, и унизили", – рассказывала солистка.

Также в вещах Гасановой часто появляются зарубежные селебрити: сестры Кардашьян, Мэй Маск и Аврил Лавин.