Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова розповіла, що в її будинку жили окупанти

Дизайнерка, чиї вбрання носять Мей Маск і сімейство Кардаш'ян, розповіла, що в її будинку жили російські солдати, а в саму будівлю влучив снаряд.

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Відома українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, чиї речі популярні й за кордоном та в Україні, змогла навідатися з чоловіком у свій будинок у Бучі. Вона розповіла, що в ньому жили російські окупанти, а у верхній поверх влучив снаряд.

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"Хто б міг подумати, що ми будемо вдячні, що в наш будинок пробралися, їли і якийсь час там жили орки, і зараз я дякую, що будинок не спалили. Влучив снаряд, ракета, знесено два поверхи, але він не горів", — зазначила дизайнерка в публікації й показала фото.

Виявилося, що російські окупанти залишили чимало "сувенірів", зокрема ящики зі своїми сухпайками.

Ельвіра Гасанова повідомила, що в її будинок влучив снаряд, який пробив дах. У будинку вилетіли всі вікна та пробило перекриття.

[ + – ] Сухпайок ЗС РФ, знайдений Ельвірою в її будинку Фото: Instagram gasanova_elvira [ + – ] Чоловік Гасанової у зруйнованому будинку Фото: Instagram gasanova_elvira

"Гарно, нічого не скажеш! Дякую російському миру! Ми, мабуть, просили про порятунок? Це наш будинок. У мені немає ненависті, і сліз більше немає. Ми заробили на будинок чесною працею і нікого не просили нас рятувати. Горіти вам всією країною", — висловилася Ельвіра.

[ + – ] Будинок Ельвіри Гасанової у Бучі

Раніше дизайнерка повідомляла, що майстрині її модного будинку шиють бронежилети для ЗСУ, допомагаючи армії.

А в мирний час її речі одягали Олександр Усик із дружиною, чий будинок, до речі, також постраждав від окупантів, Юлія Саніна та Олександра Зарицька. Солістка гурту KAZKA на початку травня повернулася зі США і повідомила, що її будинок під Гостомелем пограбували окупанти. Винесли техніку та цінні речі: 30-кілограмову колонку та навіть мікрофон, який загубили по дорозі.

"Мені не шкода речей, просто неприємно, що ти вже ніколи не почуватимешся спокійно в цьому будинку. Почуття, що туди ввірвалися, до твоєї домівки, до твоєї фортеці, і принизили", — розповідала солістка.

Також у речах Гасанової часто з'являються закордонні селебріті: сестри Кардаш'ян, Мей Маск та Авріл Лавінь.