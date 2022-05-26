Княгиня Шарлен впервые рассказала о своей болезни и своей семье

Княгиня Монако только недавно начала появляться на публике, но все еще частенько пропускает официальные мероприятия

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Княгиня Монако Шарлен впервые рассказала журналистам о своих проблемах со здоровьем. После возвращения из Африки, где она перенесла две операции, княгиня редко появлялась на публике, пропускала официальные мероприятия и даже лечилась в клинике в Швейцарии. Об этом пишет Monaco-Matin

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44-летняя Шарлен призналась, что все еще не готова полностью вернуться к своим обязанностям.

"Мое состояние здоровья все еще неустойчиво, и я не буду слишком форсировать события. Путь к выздоровлению был долгим, трудным и очень болезненным", — призналась она.

На днях она появилась на Неделе моды в Монте-Карло, куда взяла свою дочь, принцессу Габриэллу.

[ + – ] Шарлен с дочкой Габриэллой Фото: Instagram hshprincesscharlene

Именно на детях: на своих семилетних близнецах Жаке и Габриэлле, сосредоточила свое внимание Шарлен.

"Когда я вернулась в Княжество, я сосредоточила всю свою энергию на своих детях, муже и своем здоровье, потому что именно это является моим приоритетом", — призналась Шарлен и косвенно опровергла все слухи о вероятном разладе в своей семье, сказав, что "была очень рада вернуться домой, в Монако, к своей семье".

"Я до сих пор сожалею, что некоторые средства массовой информации распускают такие слухи о моей жизни и моих отношениях. Как и все остальные, мы люди, и, как и у всех людей, у нас есть эмоции и слабости, но только наша семья подвергается воздействию средств массовой информации, и о малейшей слабости сообщается немедленно", — резко ответила Шарлен журналистам на попытку задать провокационные вопросы.

[ + – ] Шарлен и Альбер с детьми Фото: Instagram hshprincesscharlene

Она призналась, что была особенно рада тому, что воссоединилась со своей семьей и может больше времени проводить с детьми. На днях Шарлен смогла посетить вместе с дочерью вручение премии Monte Carlo Fashion Awards. Князь Альбер с сыном в этот день отправились на футбольный матч.

С любовью рассказывая о своей дочери, Шарлен призналась, что Габриэлла вела себя, как настоящая светская леди.

Напомним, отправившись в ЮАР в мае 2021 года по делам своего фонда, Шарлен планировала пробыть там десять дней, но подхватила инфекцию и осталась на своей родине на 10 месяцев. За это время она перенесла две операции, а в Европе начали ходить слухи о том, что она может развестись со своим супругом, князем Альбером.

Ходили слухи, что Альбер даже платит жене за то, чтобы она сохраняла видимость счастливого брака и сопровождала его на публике.