Княгиня Шарлін вперше розповіла про свою хворобу та свою сім'ю

Княгиня Монако тільки недавно почала з'являтися на публіці, але все ще часто пропускає офіційні заходи

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Княгиня Монако Шарлін вперше розповіла журналістам про проблеми зі здоров'ям. Після повернення з Африки, де вона перенесла дві операції, княгиня рідко з'являлася на публіці, пропускала офіційні заходи та навіть лікувалася у клініці у Швейцарії. Про це пише Monaco-Matin.

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44-річна Шарлін зізналася, що все ще не готова повністю повернутись до своїх обов'язків.

"Мій стан здоров'я все ще нестійкий, і я не форсуватиму події надто сильно. Шлях до одужання був довгим, важким і дуже болючим", — зізналася вона.

Днями вона з'явилася на Тижні моди в Монте-Карло, куди взяла свою дочку, принцесу Габріелу.

[ + – ] Шарлін із донькою Габріелою Фото: Instagram hshprincesscharlene

Саме на дітях: на своїх семирічних близнюках Жаку та Габріелі, зосередила свою увагу Шарлін.

"Коли я повернулася до князівства, я зосередила всю свою енергію на своїх дітях, чоловікові та своєму здоров'ї, тому що саме це є моїм пріоритетом", — зізналася Шарлін і побічно спростувала всі чутки про ймовірний розлад у своїй сім'ї, сказавши, що "була дуже рада повернутися додому, до Монако, до своєї сім'ї”.

"Я досі жалію, що деякі засоби масової інформації розпускають такі чутки про моє життя і мої стосунки. Як і всі інші, ми люди, і, як і у всіх людей, у нас є емоції та слабкості, але тільки наша сім'я піддається діям засобів масової інформації, і про найменшу слабкість повідомляють негайно", — різко відповіла Шарлін журналістам на спробу поставити провокаційні питання.

[ + – ] Шарлін та Альбер з дітьми Фото: Instagram hshprincesscharlene

Вона зізналася, що була особливо рада з того, що возз'єдналася зі своєю сім'єю і може більше часу проводити з дітьми. Днями Шарлін змогла відвідати разом із дочкою вручення премії Monte Carlo Fashion Awards. Князь Альбер із сином цього дня вирушили на футбольний матч.

З любов'ю розповідаючи про свою дочку, Шарлін зізналася, що Габріела поводилася, як справжня світська леді.

Нагадаємо, що відправившись у ПАР у травні 2021 року у справах свого фонду, Шарлін планувала пробути там десять днів, але підхопила інфекцію і залишилася на своїй батьківщині на 10 місяців. За цей час вона перенесла дві операції, а в Європі почали ходити чутки про те, що вона може розлучитися зі своїм чоловіком, князем Альбером.

Ходили чутки, що Альбер навіть платить дружині за те, щоб вона зберігала видимість щасливого шлюбу та супроводжувала його на публіці.