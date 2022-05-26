"Давай, согни колени". Ryanair нагрубил пассажирке в Твиттере

Девушка пожаловалась на слишком маленькое расстояния между сидениями в салоне самолета.

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Недавно пользовательница Twitter Бьянка Рэнделл опубликовала пост, в котором пожаловалась на маленькое расстояние между сидениями в салоне самолета авиакомпании Ryanair. Пассажирка прикрепила фотографию, на которой видно, что ей некуда деть ноги во время рейса и написала, что людей высокого роста снова дискриминируют. В ответ менеджер Твиттер-аккаунта Raynair España в саркастической форме порекомендовал девушке "согнуть колени".

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"Чувствуя себя снова дискриминированным из-за высокого роста благодаря @Ryanair" — написала Бьянка.

"Давай, согни колени", — ответили ей в Ryanair España.

Твит моментально стал вирусным и собрал несколько 47 тысяч лайков и 1,2 тысячи комментариев. Многие пользователи обвинили лоукостер в грубости, сексизме и бестактности.

"Ryanair хоть что-то делает правильно? Кто-нибудь видел в них что-то хорошее? Вот это было бы открытием, а не то, что сделал этот парень Колумб", — написал один из пользователей Твиттера.

Вместо извинений за грубый тон менеджер аккаунта лоукостера в соцсетях продолжил отвечать в том же духе:

"Сеньор, может быть вам подать сумку", — написали в Твиттер-аккаунте Ryanair. Это ироничное сленговое выражение означает "Все с тобой ясно" или "не надо учить меня жизни".

Нашлись и те, кто встал на защиту авиакомпании. Так один из пользователей, который, как он утверждает, работал диспетчером в Ryanair, считает, что претензии по поводу недостаточного расстояния между сидениями неоправданны, так как всем известно, что билеты на лоукостер стоят дешевле обычных. А для более комфортных условий нужно выбирать варианты по другой цене.

Фокус ранее рассказывал о том, что лоукостер Wizz Air предложил беженцам из Украины 10 тысяч бесплатных билетов на полеты в Великобританию. Чтобы воспользоваться такой возможностью, пассажирам необходимо ввести номер своего заграничного паспорта во время бронирования, а также иметь при себе визовые/проездные документы во время полета в страну.