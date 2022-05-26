"Давай, зігни коліна". Ryanair нахамив пасажирці у Твіттері

Дівчина поскаржилася на дуже маленьку відстань між сидіннями в салоні літака.

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Нещодавно користувач Twitter Б'янка Ренделл опублікувала пост, в якому поскаржилася на маленьку відстань між сидіннями в салоні літака авіакомпанії Ryanair. Пасажирка прикріпила фотографію, на якій видно, що їй нікуди подіти ноги під час рейсу та написала, що людей високого зросту знову дискримінують. У відповідь менеджер Твіттер-акаунта Raynair España у саркастичній формі порекомендував дівчині "зігнути коліна".

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"Почуваючись знову дискримінованою через високий зріст завдяки @Ryanair" — написала Б'янка.

"Давай, зігни коліна", — відповіли їй у Ryanair España.

Твіт моментально став вірусним і зібрав кілька 47 тисяч лайків та 1,2 тисячі коментарів. Багато користувачів звинуватили лоукостер у грубості, сексизмі та нетактовності.

"Ryanair хоч щось робить правильно? Хто-небудь бачив у них щось хороше? Оце було б відкриттям, а не те що зробив цей хлопець Колумб", — написав один із користувачів Твіттеру.

Замість вибачень за грубий тон менеджер акаунт лоукостера в соцмережах продовжив відповідати в тому ж дусі:

"Сеньйор, можливо вам подати сумку", — написали в Твіттер-акаунті Ryanair. Цей іронічний сленговий вираз означає "Все з тобою ясно" або "не треба вчити мене життя".

Знайшлися й ті, хто став на захист авіакомпанії. Так один з користувачів, який, як він стверджує, працював диспетчером у Ryanair, вважає, що претензії з приводу недостатньої відстані між сидіннями невиправдані, тому що всім відомо, що квитки на лоукостер коштують дешевше за звичайні. А для комфортніших умов потрібно вибирати варіанти за іншою ціною.

Фокус раніше розповідав, що лоукостер Wizz Air запропонував біженцям з України 10 тисяч безплатних квитків на польоти до Великобританії. Щоб скористатися такою можливістю, пасажирам необхідно ввести номер свого закордонного паспорта під час бронювання, а також мати візові/проїзні документи під час польоту в країну.