Wizz Air виділила 10 тисяч безкоштовних квитків до Британії для біженців з України

Пасажирам лоукостера потрібно буде внести дані свого паспорта під час бронювання. Квиток можна буде отримати у таких країнах, як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина.

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Філантроп Стів Морган підтримав спільну ініціативу з Wizz Air щодо безкоштовного доставлення 10 000 українських біженців до Великобританії. Про це повідомляється на офіційному вебсайті фонду.

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Фонд Стіва Моргана співпрацює з авіакомпанією Wizz Air і трьома іншими некомерційними організаціями — Choose Love, The Shapiro Foundation та Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

"Це фантастика, що ми можемо відіграти ключову роль у допомозі 10 000 українців, які постраждали від війни. Робота з нашими чудовими партнерами — чудовий приклад того, як ми можемо змінити ситуацію", — заявив Морган.

Українські біженці, які хочуть забронювати безкоштовний квиток, можуть зробити це на сайті лоукостера Wizz Air.

Пасажирам необхідно буде ввести номер свого українського паспорта (закордонний паспорт, який використовується для виїзду за кордон) під час бронювання, щоб мати право на безкоштовні квитки, а також їх попросять надати український паспорт і необхідні візові/проїзні документи на час заїзду.

Нині, за оцінками різних міжнародних організацій, понад 13 мільйонів українців були змушені залишити свої будинки з початку конфлікту, з них 4,8 мільйонів дітей.

Українці зможуть безкоштовно подорожувати із сусідніх з Україною країн Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Останні дані показують, що уряд Великобританії видав понад 95 тисяч віз українцям у межах своєї візової схеми Homes for Ukraine. Понад 37 000 людей вже прибули до Великої Британії.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес розповів, що держава надасть військову допомогу Швеції або Фінляндії у разі, якщо Російська Федерація здійснить військову агресію щодо цих країн. Глава оборонного відомства Бен Воллес зазначив, що якщо Росія перейде від погроз до нападу на північні країни, то вони отримають необхідну військову допомогу.