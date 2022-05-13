Wizz Air выделила 10 тысяч бесплатных билетов в Британию для беженцев из Украины

Пассажирам лоукостера нужно будет ввести данные своего паспорта при бронировании. Билет можно будет получить в таких странах, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

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Филантроп Стив Морган поддержал совместную инициативу с Wizz Air по бесплатной доставке 10 000 украинских беженцев в Великобританию. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

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Фонд Стива Моргана сотрудничает с авиакомпанией Wizz Air и тремя другими некоммерческими организациями — Choose Love, The Shapiro Foundation и Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

"Это фантастика, что мы можем сыграть ключевую роль в помощи 10 000 украинцев, пострадавших от войны. Работа с нашими превосходными партнерами — отличный пример того, как мы можем изменить ситуацию", — заявил Морган.

Украинские беженцы, желающие забронировать бесплатный билет, могут сделать это на сайте лоукостера Wizz Air.

Пассажирам необходимо будет ввести номер своего украинского паспорта (заграничный паспорт, используемый для выезда за границу) во время бронирования, чтобы иметь право на бесплатные билеты, а также их попросят предъявить украинский паспорт и необходимые визовые/проездные документы на время заезда.

В настоящее время, по оценкам разных международных организаций более 13 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома с начала конфликта, из них 4,8 миллиона детей.

Украинцы смогут бесплатно путешествовать из соседних с Украиной стран Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Последние данные показывают, что правительство Великобритании выдало более 95 000 виз украинцам в рамках своей визовой схемы Homes for Ukraine. Более 37 000 человек уже прибыли в Великобританию.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что государство окажет военную помощь Швеции или Финляндии в случае, если Российская Федерация совершит военную агрессию в отношении этих стран. Глава оборонного ведомства Бен Уоллес отметил, что если Россия перейдет от угроз к нападению на северные страны, то они получат необходимую военную помощь.