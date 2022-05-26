Топ-3 аппетитных мясных блюда с соевым соусом

Готовим куриные ножки, филе курицы и свиную рульку в медово-соевом маринаде.

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Соевый соус — универсальная приправа, в которой гармонично сочетаются сладкий, горький, соленый, кислый вкусы, что делает ее прекрасным дополнением ко многим салатам, супам, лапше, а также мясным и рыбным блюдам. Кроме того, соевый соус, благодаря своим вкусовым качествам, заменяет при приготовлении соль, что особенно актуально для украинцев в период временного дефицита этого продукта. Поэтому предлагаем приготовить несколько вкусных вариантов мясных блюд с добавлением этой приправы.

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Куриные ножки в медово-соевом маринаде

Ингредиенты:

Куриные голени — 700 гр

Соевый соус — 100 мл

Жидкий мед — 3 ст.л.

Зубчики чеснока — 2-3 шт

Оливковое масло — 2 ст.л.

Семяна кунжута — 1 ст.л.

Молотый имбирь или тертый кусочек свежего корня имбиря — 0,5 ч.л.

Щепотка мускатного ореха и молотого кайенского красного перца

Пошаговый рецепт:

Готовим маринад для куриных ножек. Для этого в отдельной глубокой миске смешиваем мед и соевый соус. Если мед слишком густой, можно его немного растопить в микроволновке в течение пары секунд, чтобы он стал жидким.

Добавляем в соево-медовую смесь измельченный чеснок, одну столовую ложку оливкового масла, порезанный имбирь, щепотку мускатного ореха и перца. Все хорошо перемешиваем и пробуем на вкус. Маринад должен получиться сладковато-острым с легкой кислинкой. По желанию вкус можно регулировать.

После того как мы приготовили маринад, заливаем им куриные ножки, предварительно их нужно помыть. Перемешиваем мясо с соусом и оставляем мариноваться в течение минимум 30 минут.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для запекания оставшимся оливковым маслом и выкладываем куриные ножки. Сверху поливаем их остатками медово-соевого маринада и запекаем в течение 50-60 минут. Каждый десять-пятнадцать минут нужно поливать ножки соусом.

Пока мясо готовится, мы можем слегка подрумянить на сковородке семена кунжута.

Готовую курицу посыпаем кунжутом и подаем с любым гарниром.

[ + – ] Аппетитные куриные ножки в медово-соевом маринаде Фото: Getty Images

Свиная рулька в соевом соусе

Ингредиенты на три порции:

Рулька свиная — 1 шт. (700-900 г)

Чеснок — 2 зубчика

Корень имбиря — 10 г

Лавровый лист — 1 шт

Перец горошком — 10 шт

Кардамон молотый — 0,5 ч.л.

Лук репчатый — 0,5 шт

Для соуса:

Горчица зернистая — 30 г

Мед — 30 г

Сухой чеснок — 1 ч.л.

Соевый соус — 1 ст.л.

Масло растительное — 1 ст.л.

Пошаговый рецепт:

Берем рульку, делаем надрезы со стороны широкого среза и кладем в них зубчики чеснока и имбиря, предварительно обмакнув каждый из них в соли, чтобы мясо пропиталось изнутри.

Параллельно разогреваем на плите сковородку и слегка обугливаем на ней луковицу — она придаст мясу аромат дымка.

Ставим на плиту кастрюлю с водой, добавляем лавровый лист, перец горошком, кардамон и печеную луковицу. Варим рульку 1, 5 часа. После этого не выливаем весь бульон, а оставляем около 100 мл, чтобы в процессе запекания поливать им мясо.

Перекладываем рульку в форму для запекания.

Готовим соус. Для этого смешиваем мед, соевый соус, горчицу, масло и чесночную приправу и смазываем 1/2 частью соуса рульку.

Запекаем мясо в духовке примерно 30 минут при температуре 180 градусов. В процессе поливаем рульку бульоном, в котором она варилась, и оставшимся горчичным соусом.

Готовое мясо подаем с тушеной кислой капустой и отварным картофелем.

[ + – ] Сочная свиная рулька с приправами Фото: Getty Images

Куриное филе в кисло-сладком соусе

Филе куриное — 300 г

Перец болгарский (свежий или консервированный) — 0,5 шт

Соевый соус — 2 ст. л.

Кетчуп — 1 ст. л.

Приправы для курицы — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Филе режем кубиками, кладем в отдельную глубокую миску и заливаем соевым соусом.

Добавляем к мясу ложку сахара, чтобы усилить вкус, и перемешиваем.

Затем добавляем приправу для курицы, ложку томатной пасты или кетчупа, перец и все перемешиваем.

Раскаляем сковородку с двумя ложками подсолнечного масла. Выкладываем куриное филе с болгарским перцем, приправами и специями. Закрываем крышкой и тушим на небольшом огне около получаса.

Подаем с любым гарниром.

Приятного аппетита!

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