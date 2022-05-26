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Топ-3 аппетитных мясных блюда с соевым соусом

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соевый соус, куриные ножки
Фото: Getty Images | Соевый соус может заменить соль и отлично сочетается с мясными блюдами.

Готовим куриные ножки, филе курицы и свиную рульку в медово-соевом маринаде.

Соевый соус — универсальная приправа, в которой гармонично сочетаются сладкий, горький, соленый, кислый вкусы, что делает ее прекрасным дополнением ко многим салатам, супам, лапше, а также мясным и рыбным блюдам. Кроме того, соевый соус, благодаря своим вкусовым качествам, заменяет при приготовлении соль, что особенно актуально для украинцев в период временного дефицита этого продукта. Поэтому предлагаем приготовить несколько вкусных вариантов мясных блюд с добавлением этой приправы.

Куриные ножки в медово-соевом маринаде

Ингредиенты:

  • Куриные голени — 700 гр
  • Соевый соус — 100 мл
  • Жидкий мед — 3 ст.л.
  • Зубчики чеснока — 2-3 шт
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Семяна кунжута — 1 ст.л.
  • Молотый имбирь или тертый кусочек свежего корня имбиря — 0,5 ч.л.
  • Щепотка мускатного ореха и молотого кайенского красного перца

Пошаговый рецепт:

  • Готовим маринад для куриных ножек. Для этого в отдельной глубокой миске смешиваем мед и соевый соус. Если мед слишком густой, можно его немного растопить в микроволновке в течение пары секунд, чтобы он стал жидким.
  • Добавляем в соево-медовую смесь измельченный чеснок, одну столовую ложку оливкового масла, порезанный имбирь, щепотку мускатного ореха и перца. Все хорошо перемешиваем и пробуем на вкус. Маринад должен получиться сладковато-острым с легкой кислинкой. По желанию вкус можно регулировать.
  • После того как мы приготовили маринад, заливаем им куриные ножки, предварительно их нужно помыть. Перемешиваем мясо с соусом и оставляем мариноваться в течение минимум 30 минут.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для запекания оставшимся оливковым маслом и выкладываем куриные ножки. Сверху поливаем их остатками медово-соевого маринада и запекаем в течение 50-60 минут. Каждый десять-пятнадцать минут нужно поливать ножки соусом.
  • Пока мясо готовится, мы можем слегка подрумянить на сковородке семена кунжута.
  • Готовую курицу посыпаем кунжутом и подаем с любым гарниром.
Аппетитные куриные ножки в медово-соевом маринаде
Аппетитные куриные ножки в медово-соевом маринаде
Фото: Getty Images

Свиная рулька в соевом соусе

Ингредиенты на три порции:

  • Рулька свиная — 1 шт. (700-900 г)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Корень имбиря — 10 г
  • Лавровый лист — 1 шт
  • Перец горошком — 10 шт
  • Кардамон молотый — 0,5 ч.л.
  • Лук репчатый — 0,5 шт

Для соуса:

  • Горчица зернистая — 30 г
  • Мед — 30 г
  • Сухой чеснок — 1 ч.л.
  • Соевый соус — 1 ст.л.
  • Масло растительное — 1 ст.л.

Пошаговый рецепт:

  • Берем рульку, делаем надрезы со стороны широкого среза и кладем в них зубчики чеснока и имбиря, предварительно обмакнув каждый из них в соли, чтобы мясо пропиталось изнутри.
  • Параллельно разогреваем на плите сковородку и слегка обугливаем на ней луковицу — она придаст мясу аромат дымка.
  • Ставим на плиту кастрюлю с водой, добавляем лавровый лист, перец горошком, кардамон и печеную луковицу. Варим рульку 1, 5 часа. После этого не выливаем весь бульон, а оставляем около 100 мл, чтобы в процессе запекания поливать им мясо.
  • Перекладываем рульку в форму для запекания.
  • Готовим соус. Для этого смешиваем мед, соевый соус, горчицу, масло и чесночную приправу и смазываем 1/2 частью соуса рульку.
  • Запекаем мясо в духовке примерно 30 минут при температуре 180 градусов. В процессе поливаем рульку бульоном, в котором она варилась, и оставшимся горчичным соусом.
  • Готовое мясо подаем с тушеной кислой капустой и отварным картофелем.
Сочная свиная рулька с приправами
Сочная свиная рулька с приправами
Фото: Getty Images

Куриное филе в кисло-сладком соусе

  • Филе куриное — 300 г
  • Перец болгарский (свежий или консервированный) — 0,5 шт
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Кетчуп — 1 ст. л.
  • Приправы для курицы — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт:

  • Филе режем кубиками, кладем в отдельную глубокую миску и заливаем соевым соусом.
  • Добавляем к мясу ложку сахара, чтобы усилить вкус, и перемешиваем.
  • Затем добавляем приправу для курицы, ложку томатной пасты или кетчупа, перец и все перемешиваем.
  • Раскаляем сковородку с двумя ложками подсолнечного масла. Выкладываем куриное филе с болгарским перцем, приправами и специями. Закрываем крышкой и тушим на небольшом огне около получаса.
  • Подаем с любым гарниром.

Приятного аппетита!

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